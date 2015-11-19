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Gözaltına alınan eski Cizre Belediye Eş Başkanı Leyla İmret serbest bırakıldı

İmret, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı

19 Kasım 2015 01:46

Diyarbakır'da gözaltına alınan eski Cizre Belediye Eş Başkanı Leyla İmret, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. İmret, İçişleri Bakanlığı tarafından Cizre’deki sokağa çıkma yasağı kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek görevinden alınmıştı.

ANF'nin haberine göre, Diyarbakır'da gözaltına alınan Eski Cizre Belediye Eş Başkanı Leyla İmret, götürüldüğü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edilmişti. "Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik ve örgüt propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla mahkemeye sevk edilen İmret, mahkemece serbest bırakıldı. 

 

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı

 

Cizre’deki 8 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında VICE News'e yaptığı açıklamada “İç savaş Cizre’den başlayacak” şeklinde ifadeler kullandığı iddia edilen Leyla İmret hakkında 8 Eylül 2015 tarihinde Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “halkı güvenlik güçleriyle savaşması için iç savaşa çağırma, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme, terör örgütü propagandası yapma” iddiasıyla soruşturma açılmıştı. İmret, soruşturmanın ardından İçişleri Bakanlığı’nın 14 Eylül’de aldığı kararla görevinden uzaklaştırılmıştı.

İmret’in görevine iade edilmesi için avukatları tarafından, ‘yürütmeyi durdurma’ talebiyle Danıştay'a dava açılmıştı. Dava dilekçesinde şu ifadelere yer verilmişti:

"… son bir ayda ama özellikle 4-12 Eylül tarihleri arasında Cizre’de yaşananlarla ilgili basın mensuplarına bilgi vermesi söz konusudur. Müvekkil açıklamalarında, ‘Barış da olursa Cizre’den başlayacak, savaş da olursa Cizre’den başlayacak. Türkiye’de bir iç savaşın olduğunu söyleyebiliriz’’ sözleriyle mevcut durumu tanımlamıştır. Bu açıklaması da Belediye Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan görevlilerinin herhangi bir gereğini yerine getirmemesine dair olmayıp, ilçede yaşananları aktarmak içindir."

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