Gözaltına alınan Erciş Belediyesi Eşbaşkanı: İnsanların rızkını ayakkabı kutularına atmadık

Gözaltına alınan Erciş Belediye Başkanı Diba Keskin, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda "Bizleri güzelliğiyle yaratan Allah'a şükürler olsun ki Erciş'teki yoksulun hakkını boğazımıza götürmedik, insanların rızkını ayakkabı kutularına atmadık. Hak katında da halk katında da alnımız açık gönlümüz rahattır" dedi.

Ankara'daki 97 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki amacıyla yapılan basın açıklamasında "öz yönetim" ilan edilmesi üzerine Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Diba Keskin, dün "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Hala gözaltında bulunan Diba Keskin, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklama şöyle:

"Görev süremiz boyunca gerek ben, gerekse arkadaşlarım Erciş için Erciş'te yaşayan halklar için adil, şeffaf ve eşit hizmet vermeye çalıştık. Erciş'te yaşayan yerliler, Kürtler veya Kırgızlar bu çoğulcu ve halkçı yönetim anlayışımızda ilk defa kendi temsiliyetlerini buldu ve aynı minderde emeğin etrafında beraber kardeşçe oturmaya başladı.

İktidarları rahatsız eden de aslında buydu.Ve şu an sizden ayrı yerde durmamın sebebi de biraz budur. Çünkü el ele vermiş,sevgiyle kardeşçe aynı hayatı sürdüren kendilerine ortak bir gelecek kurmaya çalışan halklar, iktidarların korktuğu en ciddi şeydir.

Bunun farkındayız, ancak ezilen halklar , yoksullar için giriştiğimiz mücadeleden geri adım atmayacağız. Bizleri güzelliğiyle yaratan Allah'a şükürler olsun ki Erciş'teki yoksulun hakkını boğazımıza götürmedik, insanların rızkını ayakkabı kutularına atmadık. Hak katında da halk katında da alnımız açık gönlümüz rahattır.

Gözaltı süresi boyunca dışarıda bekleyen, gönlü bizimle olan herkese yüzlerce kez teşekkür ederim.Her birinizin her fırsatta güce,iktidara veya zalime karşı halklardan yani mazlumlardan yana tavır almaya devam edeceğinize inanıyorum.

Belediyedeki arkadaşlarımızın da 'Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz' şiarı ve halkçı belediyecilik ilkesiyle daha çok çalışacaklarından hiç şüphem yok. En kısa zamanda bir arada olmak umuduyla sevgiyle kalın.Kadınları ve gençleri özellikle selamlıyorum.Bimînin xweşiyê de.''