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'Özyönetim' ilan edilen Erciş'in BDP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Diba Keskin, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alındı

12 Ekim 2015 23:06

Van'ın Erciş ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Diba Keskin, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alınd. Erciş'te, Ankara'daki katliamı anmak için bugün yapılan eylemde, "özyönetim" ilan edilmişti.

CNN Türk'ün haberine göre, Van'ın Erciş ilçesinde bugün yapılan anma töreninde "özyönetim" ilan edilmesinin ardından, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erciş Belediye Başkanı Diba Keskin'i "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına aldı.

Bugün yapılan eylemde, özyönetim ilanıyla ilgili şu açıklama yapılmıştı: 

"Bizler demokratik öz yönetim temelinde kendi çözümümüzü geliştireceğiz. Köyümüzün, mahallemizin, kasabamızın iradesi temelinde oluşan meclislerimizde vereceğimiz kararlar ile bizler kendimizi yöneteceğiz. Bizler her gün katliamlar geliştiren ve bunu da yönetmek olarak adlandırılan devlet kurumlarını ve devletin güvenlik adı altında şiddetti meşrulaştırdığı polis gücünü istemiyoruz. Kamu güvenliği yalanı ile de katledilmek istemiyoruz. Bizler toplum olarak kendi güvenliğimizi sağlayacağız. Toplum olmanın tüm gereklerini yerine getireceğiz. Devlet kurumlarına muhtaç olmadan, devlet kurumlarının baskılarına maruz kalmadan özgür bir toplum olarak yaşamam iradesini demokratik öz yönetimleri gerçekleştirme temelinde göstereceğiz. Bundan sonra kentimizi de kendimizi de bizler yöneteceğiz."

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