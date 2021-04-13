Gözaltına alınan emekli amirallerden Mustafa Özbey orduevinden atıldığını açıkladı

103 emekli amiralin 'Montrö' bildirisinde imzası bulunan ve gözaltına alınan emekli amiral Mustafa Özbey orduevinden atıldığını açıkladı.

Özbey Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Duruşma bittikten sonra 02.15 gibi Merkez Ordu Evi’ne geldim. Giriş yasağı konduğunu öğrendim. Eşim ve eşyalarımın ordu evine odasında olduğunu söyledim. ‘Eşim ve eşyalarımı aldıktan sonra ordu evini derhal terk etmemizi’ söylediler. Eşimi ve eşyalarımızı alıp yola çıktık. Durum bundan ibarettir.” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıklı amiral bildirisi'ne ilişkin olarak başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bildiriye imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edilmişti.

TIKLAYIN | Bildiriye imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi