Bildiriye imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtı sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlayan 103 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildiği belirtildi.

HaberTürk’ün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 103 amiralin yayınladığı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

Bir grup avukatla birlikte amirallerin avukatlığını üstlenen Avukat Celal Ülgen, söz konusu iddiayla ilgili olarak, “İdari olarak lojmanları geri alabilirler. Bu hukuken mümkün ama bize ulaşan böyle bir bilgi yok” dedi.

Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ederken soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtilen Sabah gazetesi haberinde de soruşturmada, bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı kaydedildi.