Gözaltına alınan dört gazeteci serbest bırakıldı

Karşı gazetesine dair yapılan operasyonda gözaltına alınan gazeteciler ve gazetenin sahibi hakkında karar çıktı.

Gazeteciler Kutlu Esendemir, Mehmet Bozkurt ve Murat Kazancı, Karşı gazetesi sahibi Turan Ababey ve yazar Emre Erciş nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Karşı Gazetesi'ne dair yapılan operasyonda gözaltına alınan gazeteciler ve gazetenin sahibi hakkında karar çıktı.

Gazeteciler Kutlu Esendemir, Mehmet Bozkurt ve Murat Kazancı, Karşı gazetesi sahibi Turan Ababey ve yazar Emre Erciş nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Kutlu Esendemir dışındaki diğer isimler hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Karşı Gazetesi'ne dair yapılan operasyonda gözaltına alınan gazeteciler ve gazetenin sahibi hakkında karar çıktı.

Gazeteciler Kutlu Esendemir, Mehmet Bozkurt ve Murat Kazancı, Karşı gazetesi sahibi Turan Ababey ve yazar Emre Erciş nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Kutlu Esendemir dışındaki diğer isimler hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Kayyum atanarak el konulan Millet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Değer Özergün, Zaman gazetesi muhabiri Bayram Kaya, Karşı gazetesi eski imtiyaz sahibi Turan Ababey ve gazetenin eski yöneticisi, Aydınlık muhabiri Mehmet Bozkurt ile Karşı'nın eski Genel Yayın Yönetmeni Kutlu Esendemir gözaltına alındı.

Gazetecilerin 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına ait gizli bilgi ve belgeleri ‘Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) isteği doğrultusunda Karşı gazetesinde yayınlayarak kamuoyu algısı oluşturmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Gözaltındaki gazeteciler ‘gizliliğin ihlali’, ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’le suçlanıyordu.

Karşı gazetesine dair yapılan operasyonda gözaltına alınan gazeteciler ve gazetenin sahibi hakkında karar çıktı.

Gazeteciler Kutlu Esendemir, Mehmet Bozkurt ve Murat Kazancı, Karşı gazetesi sahibi Turan Ababey ve yazar Emre Erciş nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Kutlu Esendemir dışındaki diğer isimler hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi.