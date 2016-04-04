Mali Şube'den operasyon; 3 gazeteci gözaltında

Fethullah Gülen cemaatinin kayyum atanan yayın organı Zaman gazetesinin güvenlik muhabiri Bayram Kaya, kayyum atandıktan sonra kapanan Millet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Değer Özergün ve Aydınlık muhabiri Mehmet Bozkurt gözaltına alındı. Gazetecilerin gözaltına alınmasına neden olan soruşturmanın kapanan Karşı gazetesinin patronu Turan Ababey’in A Haber’de katıldığı bir programda, "Gazetecilere haberin kaynağını sorduğumda 'Cemaat' diyorlardı. Zaman Gazetesi'nin matbaası birkaç defa Karşı Gazetesi'nin basımını yaptı. Kağıdı onlar verdi, biz onlara parasını ödedik" sözleriyle ilgili olduğu iddia edildi.

Millet’in ve Karşı’nın eski muhabiri Ufuk Köroğlu hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Köroğlu'nun yurtdışında olduğu için gözaltı işleminin uygulanamadığı öğrenildi. Köroğlu, sosyal medya hesabından İngilizce öğrenmek için yurtdışında gittiğini söyledi.

“Karşı Genel Yayın Yönetmeni de gözaltı listesinde” iddiası

Sözcü gazetesinin iddiasına göre Karşı gazetesinin sahibi Turan Ababey ve şimdi CHP milletvekili olan Eren Erdem gazeteden ayrıldıktan sonra, gazetenin kapanmadan önceki 3 gününde Genel Yayın Yönetmeni koltuğunda oturan Kutlu Esendemir de gözaltı listesinde. Dün akşam 20.00 gibi Türkiye'de olan Esendemir bugün savcılığa ifade vermeye gideceği bildirildi.

Aydınlık muhabiri de var

Gözaltına alınan isimler arasında Aydınlık muhabiri Mehmet Bozkurt'un olması dikkat çekti. Bozkurt'un Karşı gazetesi yöneticiliği yaptığı dönemle ilgili olarak suçlandığı öğrenildi. Operasyonları Mali Şube'nin yapması dikkat çekti. Bozkurt'un sabah 6'da evinden gözaltına alındığı öğrenildi. Gazeteci Bozkurt, Ergenekon davasında da hüküm giymişti.

Turan Ababey'in A Haber'de katıldığı program: