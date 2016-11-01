Gözaltına alınan Cumhuriyet yazarlarının köşeleri boş çıktı

AFP için muhabirlik yaptığı dönemde PKK tarafından kaçırılan, Gülen cemaatine ve hükümete yönelik sert yazılar yazan Kadri Gürsel ve yaklaşık 40 yıl boyunca yazdığı yazılar ile kitaplar nedeniyle Fethullah Gülen cemaatinin en çok dava açtığı isimlerin başında gelen gazetenin yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Çetinkaya'nın köşeleri dün düzenlenen Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonda gözaltına alınmaları sebebiyle yazısız olarak yayımlandı.

Gazeteye yönelik dün düzenlenen operasyonda 18 yazar yöneteci hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 12'si gözaltına alınmıştı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin olarak, "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla beraber örgüt adına faaliyetle bulunmak suçlarından soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yaptı. Gazetenin beş yazarı gözaltına alınırken yazı günü bulunan Kadri Gürsel ve Hikmet Çetinkaya'nın köşeleri yazısız olarak yayımlandı. Gözaltına alınan diğer yazarlar Aydın Engin, Güray Öz ve Hakan Kara'nın bugün yazı günü olmaması sebebiyle köşeleri yayımlanmadı.

Ne olmuştu?

Adını Atatürk'ün koyduğu Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi olan Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik olarak sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu İstanbul'da, Okur Temsilcisi Güray Öz Ankara'da gözaltına alındı. Gazetenin yazar ve yönetici kadrosundan 18 isim hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirilirken, Aydın Engin ve Kadri Gürsel de evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen gözaltı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce alınan "suç delillerine ilişkin arama ve el koyma kararı" kararı uyarınca Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyeleri Akın Atalay, Musa Kart ve Mustafa Kemal Güngör'ün evlerinde de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince arama yapıldı.

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay'ın eşiyle birlikte yurt dışında olduğu, ancak sabah 07:00 sıralarında İstabul'daki evine giden polisin arama yapmaya başladığı öğrenildi.

Yaklaşık 40 yıl boyunca yazdığı yazılar ile kitaplar nedeniyle Fethullah Gülen cemaatinin en çok dava açtığı isimlerin başında gelen gazetenin yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Çetinkaya'nın evinde de arama yapılarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Nebil Özgentürk, gazetenin muhasebe müdürü Günseli Özaltay ve yazar Kadri Gürsel de var. Gürsel'in evinde de arama yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin olarak, "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla beraber örgüt adına faaliyetle bulunmak suçlarından soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yaptı. Öte yandan Cumhuriyet gazetesine yönelik başlatılan "FETÖ/PDY ve KCK/PKK" soruşturmasına gizlilik getirildi. Karar dünün, 30 Ekim 2016'nın tarihini taşıyor.

Gözaltına alınma ve hakkında arama kararı verilenlerin tam listesi şöyle:

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu - Gözaltında

Cumhuriyet Kitap eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay - Gözaltında

Yazar Hikmet Çetinkaya - Gözaltında

Yazar Aydın Engin - Gözaltında

Yazar Güray Öz - Gözaltında

Yazar Hakan Kara - Gözaltında

Gazeteci Nebil Özgentürk - Yurtdışında

Karikatürist Musa Kart - Gözaltında

Avukat Akın Atalay Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı - Yurtdışında

Avukat Bülent Utku Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurul Üyesi - Gözaltında

Avukat Mustafa Kemal Güngör Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurul Üyesi - Gözaltında

Önder Çelik Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurul Üyesi - Gözaltında

Bülent Yener Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurul eski üyesi - Gözaltında

Kadri Gürsel Cumhuriyet gazetesi Yayın Danışmanı ve Yazarı - Gözaltında

Günseli Özaltay Cumhuriyet gazetesi muhasebe müdürü - Gözaltı kararı çıkarıldı