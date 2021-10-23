Gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden 42'si serbest bırakıldı

Direniş çadırı kurmak isterken polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan 45 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden 42'si serbest bırakıldı, 3'ü savcılığa sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu ile başlayan, daha sonra Prof. Dr. Naci İnci’nin atanmasıyla devam eden protestolarda, rektörlük binası önüne "direniş çadırı"na kurmak isteyen 45 öğrenci çevik kuvvetin sert müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen öğrencilerden 42'si ifadelerinin ve sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. 3 öğrenci ise savcılığa sevk edildi.

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