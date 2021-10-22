Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik, kampüse çadır kurmak isteyen öğrencilere müdahale etti; öğrenciler gözaltına alındı

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Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler kampüse çadır kurmak istedi. Öğrencilerin çadır kurmasının yasak olduğunu söyleyen ve araçların geçiş güzergahı olmasını gerekçe gösteren özel güvenlik öğrencilere müdahale etti. Kampüse giren çok sayıda polis rektörlük önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere müdahale ederek 45 öğrenciyi gözaltına aldı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve Hatay Milletvekili Barış Atay, 42 öğrencinin serbest bırakıldığını, 3 öğrencinin ise ifade vereceğini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu ile başlayan, daha sonra Prof. Dr. Naci İnci’nin atanmasıyla devam eden protestolar 292. gününde de devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’teki rektörlük binasının önünde sekiz ayı aşkın bir süredir duran nöbet çadırı, bugün özel güvenlik birimleri tarafından kaldırıldı. Özel güvenlik, öğrencilerin yeni çadır açma girişimlerine de izin vermedi ve öğrencilere müdahale etti.

Öğrenciler ise kampüse çadır kurmanın yasak olmadığını, buna yönelik herhangi bir karar olmadığını ifade ederek itiraz etti. Öğrencilerin ve akademisyenlerin ısrarına rağmen çadır kurulmasına izin verilmeyince arbede yaşandı.

Yaşanan arbede sonrası Güney Kampüs’e çevik kuvvet polisleri de girdi.

HDP'li Kaya kampüse alınmadı

Bu arada HDP Milletvekili Hüda Kaya da öğrencilere destek olmak için Boğaziçi Üniversitesi’ne geldi fakat güvenlik görevlileri tarafından kampüse alınmadı. Kaya, “Milletvekiliyim, benim girişimi engelleyemezsiniz. Bu yaptığınız doğru değil, kendinize gelin” dedi. Görevliler ise Kaya’ya “Ne emir aldıysak onu uyguluyoruz” diye yanıt verdi.

Boğaziçili öğrenciler açıklama yaptı

Boğaziçili öğrenciler, arkadaşlarının gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Boğaziçi Üniversitesi’nde 292 gündür süren direnişimiz kapsamında her günkü gibi kayyumluk önünde direniş çadırlarını açmak istedik, ancak özel güvenlik birliği tarafından darpla engellenerek çadırımıza el konuldu. Bu sırada üç otobüs dolusu çevik kuvvet güney kampüse giriş yaptı. İkinci kez çadır açma girişiminde bulunurken bizi ablukaya alan polis, çadırı kaldırmamız karşılığında okulu terk edeceğini söyledi.

Öğrenciler çadırı kaldırdı ancak polis okulu terk etmedi, aksine okul içindeki polis mevcudiyeti giderek artarak devam etti. Bunun üzerine polisin okulu terk etmesi talebiyle oturma eylemine başlayan öğrenciler, saat 18:00’da güney kapıda basın açıklaması yaptıktan sonra dağılacaklarını duyurdular.

Ancak özel güvenlik ve çevik kuvvet birlikleri kayyumluk önüne ve etrafına konuşlanarak öğrencileri abluka altına aldı, ardından dağılın ihtarı dahi yapmadan hiçbir açıklama, uyarı yapmaksızın darp ve şiddetle sayısını bilmediğimiz bir grup arkadaşımızı gözaltına aldı.”

Polis birçok öğrenciyi gözaltına aldı