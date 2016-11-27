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Medya

Gözaltına alınan BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer serbest bırakıldı

Kamer, haber takibi için gittiği Şirvan'da gözaltına alınmıştı

27 Kasım 2016 19:59

Haber takibi için gittiği Siirt'in Şirvan ilçesinde gözaltına alınan BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer, serbest bırakıldı.

Şirvan'da bulunan Türkiye'nin en büyük bakır maden sahasında meydana gelen heyelan sonrası, madenci yakınları ile görüşmek üzere Cumartesi sabahı ilçeye giden Hatice Kamer, burada gözaltına alınmıştı.

Geceyi Siirt Emniyeti'nde geçiren Kamer, bugün serbest bırakıldı.

Kamer, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi olan Kamer'in neden gözaltına alındığıyla ilgili, herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

BBC Türkçe Editörü Murat Nişancıoğlu, Hatice Kamer'in BBC Türkçe'nin çok değerli bir muhabiri olduğunu belirterek, Kamer'in Şirvan'da madenci yakınlarıyla mülakat yapmak üzere görevlendirildiğini söylemişti.

Nişancıoğlu, Kamer'in en kısa sürede serbest bırakılmasını beklediklerini vurgulamıştı.

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