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Gözaltına alınacağı söylenen Ekrem Dumanlı'dan 'bekliyorum' mesajı

Fuat Avni'nin açıkladığı 47 kişilik gözaltı listesinde bulunduğu öne sürülen Ekrem Dumanlı, twitter sayfasında 'bekliyorum' mesajı verdi

14 Aralık 2014 02:28

Fuat Avni'nin 14-15 Aralık'ta başlatılacak operasyonda gözaltına alınacaklar listesinde bulunan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, kişisel twitter sayfasında "Şu an gazetedeyim, bekliyorum" dedi.

Fuat Avni’nin listesini yayınlamasının ardından fotoğraflı bir tweet atan Ekrem Dumanlı, “Bu sabah gözaltına alınacağımıza dair internette haberler var. Şu an gazetedeyim bekliyorum.” yazan Ekrem Dumanlı, masasında elindeki çayla çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Emre Uslu, Fuat Avni’nin yayınladığı listede kendisinin de yer aldığını yazdı. 17′nci sırada olmasıyla alay eden Uslu, “neden ilk 11′de yokum” diye çıkıştı.

Öte yandan Mehmet Baransu da listedeki birçok kişiyi tanımadığını belirterek, “örgüt arkadaşlarımızla nezarethanede tanışırız” yazdı.

 

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