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Gözaltı listesindeki emniyet müdürü: Operasyonlar hırsızlığı örtmeye yetmeyecek

'Casusluk' ve 'yasa dışı dinleme' iddialarıyla başlatılan operasyon kapsamında gözaltı listesinde bulunan eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı emniyete geldi

22 Ekim 2014 17:46

Arzu Yıldız

Ankara'da istihbarat polislerini kapsayan operasyonda (21 Ekim 2014) gözaltı listesinde bulunan eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, "Operasyonlar hırsızlığı örtmeye yetmeyecektir. Bu operasyonlar çalışma aşkımızı kamçılıyor. Biz casus değiliz, casus avcısıyız" dedi.

Gözaltı listesinde yer aldığı için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Lokman Kırcılı, gazetecilere şunları söyledi:

"Dinlemeler hâkim kararı ve yasalar çerçevesinde olmuştur. Dinlemeler yetkisiz makamlarca denetleniyor, hâkim kararlarını denetleyemezler. Algılar geçici, hukuk kalıcıdır.

Operasyonlar hırsızlığı örtmeye yetmeyecektir. Bu operasyonlar çalışma aşkımızı kamçılıyor. Biz casus değiliz, casus avcısıyız. Operasyonlarla kurulmak istenen Kürdistan'ın önü açılmıştır. Güvenlik açığı ile IŞİD'in önü açılmıştır. Polislerin çalışmaları hırsızları, bölücüleri ve darbecileri rahatsız etmiştir. Bize operasyon talimatını verenler bizi çok iyi bilirler. Biz de kim kumpas kurmuş, kim vatanını satmış çok iyi biliriz."

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