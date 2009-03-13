T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Göz kaslarının gizi

Bir insanın tüm bedeni felç olsa bile gözlerini normal hareket ettirebiliyor. Bilim insanları bunun nedenini buldu.

13 Mart 2009 02:00

Bir insanın tüm bedeni felç olsa bile gözlerini normal hareket ettirebiliyor. Avustralyalı ve İsviçreli bilim insanları şimdi bunun nedenini buldu: Gözün kasları tipik iskelet kaslarından çok kalp kaslarına benziyor.

Cumhuriyet Bilim Teknik’in haberine göre; Batı Avustralya Tıp Araştırmaları Enstitüsü’nde Kristen Nowak ile çalışan araştırmacılar, bu konuda alpha-Aktin proteinin önemli bir rol oynadığını buldu. Söz konusu protein kas hücrelerinde kasılma/büzülme yetisine sahip aparatın ana içeriğidir. Kalp ve iskelet kaslarında bu proteinin çeşitli varyantları bulunur ve her biri ayrı bir gene sahip.

Nowak, insan, koyun ve domuzun göz, kalp ve üst baldır kaslarını inceledikten sonra ilginç bir sonuca varmış. Göz yuvarının kasları, alpha-Aktin proteinin kalpte görülen varyantını taşıyorlar. Bu yüzden iskelet kası Aktin’deki genetik mutasyona bağlı kas erimesinde göz kasları çalışmaya devam ediyor diyor Nowak’ın çalışma arkadaşı Nigel Laing. Araştırma sonucu bu tür hastalıkların tedavisi için yeni olanaklar sunmakta. Bilim insanları zayıflamış kaslardaki kardiyak Aktin miktarını arttırabilirlerse, hastalara yardımcı olabileceklerini söylüyorlar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24