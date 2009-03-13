Göz kaslarının gizi

Bir insanın tüm bedeni felç olsa bile gözlerini normal hareket ettirebiliyor. Avustralyalı ve İsviçreli bilim insanları şimdi bunun nedenini buldu: Gözün kasları tipik iskelet kaslarından çok kalp kaslarına benziyor.



Cumhuriyet Bilim Teknik’in haberine göre; Batı Avustralya Tıp Araştırmaları Enstitüsü’nde Kristen Nowak ile çalışan araştırmacılar, bu konuda alpha-Aktin proteinin önemli bir rol oynadığını buldu. Söz konusu protein kas hücrelerinde kasılma/büzülme yetisine sahip aparatın ana içeriğidir. Kalp ve iskelet kaslarında bu proteinin çeşitli varyantları bulunur ve her biri ayrı bir gene sahip.



Nowak, insan, koyun ve domuzun göz, kalp ve üst baldır kaslarını inceledikten sonra ilginç bir sonuca varmış. Göz yuvarının kasları, alpha-Aktin proteinin kalpte görülen varyantını taşıyorlar. Bu yüzden iskelet kası Aktin’deki genetik mutasyona bağlı kas erimesinde göz kasları çalışmaya devam ediyor diyor Nowak’ın çalışma arkadaşı Nigel Laing. Araştırma sonucu bu tür hastalıkların tedavisi için yeni olanaklar sunmakta. Bilim insanları zayıflamış kaslardaki kardiyak Aktin miktarını arttırabilirlerse, hastalara yardımcı olabileceklerini söylüyorlar.

