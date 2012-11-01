Gösterilerde maske takana 10 yıl hapis

Kanada 'da herhangi bir nedenle düzenlenen eylemlerde maske takan ya da yüzünü kapatanlar 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek.

Kanada Federal Parlamentosu'nun dün sabaha karşı biten oturumunda kabul edilen C-309 numaralı kanuna göre, nedeni ne olursa olsun herhangi bir gösteride yüzünü maske, elbise ya da başka bir şekilde gizleyenler 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek ve 5 yıldan önce kefaletle serbest kalma hakkına sahip olamayacaklar.

126 ret oyuna karşın 153 evet oyuyla kabul edilen tasarıya, ana muhalefetteki Yeni Demokrat Parti Lideri Thomas Mulcair tepki gösterdi.

"Muhafazakarlar oyun oynamaya devam ediyor" diyen Mulcair, "Biz bu oyunun bir parçası olmayacağız" diye konuştu. Liberal Parti Lideri Bob Rae de "Cadılar Bayramı'nda maske takıp şeker toplayan çocukları da tutuklayacak mısınız?" diye sordu.

Federal Parlamento'nun aynı oturumunda, ülkedeki savaş anıtlarını tahrip edenlere ilk seferinde 1000 dolar para cezası, ikinci kez aynı suçu işleyenlere de 14 gün hapis cezası verilmesini öngören kanun tasarısı oylanarak kabul edildi.