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Kültür-Sanat

Gossip Girl yeni kadrosuyla dönüyor

Dizinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor

04 Mart 2020 12:40

2000'li yıllara damga vuran Gossip Girl dizisinin 8 yıl sonra yeni kadrosuyla ekranlara döneceği açıklandı.

Orjinal diziden 8 yıl sonrasını anlatacak Gossip Girl'de başrollerde yer alacak isimler açıklandı: Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez ve Jason Gotay.

Orijinal seride dedikoducu kızı seslendiren Kristen Bell’in aynı rolü üstleneceği yeni dizi için çalışmalara hız verildi.

Orijinalinin finalinden sekiz yıl sonra hazırlanan yeni Gossip Girl dizisi, HBO Max’te yayınlanacak ve yeni nesil New York özel okul öğrencilerini takip edecek. Gossip Girl aradan geçen yıllarda sosyal medya ve New York'un ne kadar değiştiğini de keşfedecek.

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Gossip GirlEmily Alyn LindHBO
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