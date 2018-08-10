(Görüntülü) Üniversite öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar yarıştı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) - TÜBİTAK tarafından düzenlenen \'Alternatif Enerjili Araçlar Yarışları\' Kocaeli Körfez Yarış Pisti\'nde başladı. Yarışlarda 3 gün boyunca üniversite öğrencileri tarafından tasarlanan araçlar dereceye girmek için mücadele edecek.



TÜBİTAK\'ın 2005 yılından bu yana düzenlediği \'Alternatif Enerjili Araçlar Yarışları\' bugün Körfez Yarış Pisti\'nde başladı. Hazırladıkları araçların en az enerji tüketimine sahip olduğunu göstermeyi hedefleyen üniversite öğrencileri, araçların yapım aşamasında tamamıyla yerli malzeme kullandı. 3 gün boyunca sürecek yarışlarda elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8, bu yıl ilk defa düzenlenecek olan otonom (sürücüsüz araç) kategorisinde de 5 takım dereceye girmek için mücadele edecek.



Yarışların ilk gününde elektromobil kategorisinde yarışan İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisi Mustafa Akbulut, her yıl düzenlenen bu tür etkinliklerin öğrenciler açısından çok verimli olduğunu ifade ederek, \"Yarış çok güzeldi, ufak bir kaza atlatmama rağmen yarışı sorunsuz bir şekilde bitirebildim. Hava çok sıcak, araç içerisi de çok sıcak fakat yarış çok güzeldi. Şampiyonluk konusunda iddialıyız şampiyon olmak istiyoruz.\"



Düzenlenen yarışlara Gaziosmanpaşa Üniversitesi adına katılan mühendislik bölümü 4. sınıf öğrencisi Merve Filiz Bakı, yarışta kullanılan aracın her parçasının yerli üretim olduğunu belirterek şöyle konuştu:



\"Yarış heyecan vericiydi, güzel ve değişik bir maratondu. Ben daha önce deneme sürüşlerine de çıktım o zaman pist alanı boştu, o zaman zorluk yaşamamıştım ama diğer araçlarla gitmek tabii ki de daha zor oluyor. Hava çok sıcak, aracın içerisi daha da sıcak bir de tulumlarımız yanmaz olduğu için bunların da ayrı bir etkisi oluyor ama yarış maratonunda sıcağı çok düşünemedim açıkçası çok keyifliydi. Biz geçen sene de katılmıştık ama ürünlerimizin bir kısmı yerli değildi sadece motorumuz kendimize aitti. Bu yıl değişiklik olarak aracı hafiflettik, alüminyum şasi yaptık. Diğer ürünlerimizi de yerli yaptık.\"



\'YARIŞIN AMACI HIZ DEĞİL, VERİMLİLİĞİ ÖNEMSİYORUZ\'



Yarışan araçlarda amacın az enerjiyle en fazla verimi alarak pisti bitiren aracı belirlemek olduğu belirten TÜBİTAK Enerji Enstitüsü çalışanı Mustafa Deniz, şu açıklamada bulundu:



\"Alternatif enerjili araç yarışları bugün başladı. Pazartesi günü araçlarımızın teknik kontrollerini yaptık ve bugün itibariyle ilk yarışlar gerçekleşti. Burada biz elektrik enerjili araçları yarıştırıyoruz, sadece bataryalı ve şarjlı araçlar yarışıyor. Bir yandan hibrid araçlarımız da var, hem hidrojenli hem de elektrikli araçlar bunlar. Öğrenci arkadaşlarımız bir yıl boyunca araçlarını tasarladılar buraya getirdiler. Güvenlik kontrollerinden geçerek yarışa hazır hale geldiler. Öncelikle bu yarışın amacı hız yarışı değil, biz burada verimliliği önemsiyoruz. Aslında bu pisti en az enerji ile bitiren araçları derecelendiriyoruz. Bir yandan da aslında az enerji tüketen araçlar bir nevi en hızlı araçlar olmuş oluyorlar. Çünkü az enerji kayıpları olduğu için aynı enerjide yüksek hızlara ulaşabiliyor araçlar. Buradaki birçok aracın birçok parçası öğrenciler tarafından yapılıyor. Araç ne kadar yerliyse sıralamada o kadar yukarıya çıkıyor, böyle bir derecelendirme kriterimiz var.\"

