(Görüntülü)TBMM Başkanı Kahraman: Meclis başkanı oldum diye kafamı boşaltmış değilim

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kendisinden meclisi yönetirken tarafsız olmasının istendiğini söyleyerek, \"Ben zaten meclisi yönetirken tarafsızdım. Ama meclis başkanı oldum diye kafamı boşaltmış değilim\" dedi. Rize\'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Akademik Yılı Mezuniyet Töreni\'nde konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 7,4 büyüme oranına ulaşan Türkiye\'nin dünyada ekonomisi en büyük ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Türkiye\'nin ilerlediğini ifade eden Kahraman, \"Doğru gidişi önlemek isteyenler var. Buna karşı da uyanık olmak mecburiyetindeyiz. O kadar elemanımız yetişti ki, artık dünyaya beyin ihraç ediyoruz. Bunun kadrini bilmek durumundayız\" dedi. Meclis başkanlığı süresince kendisinden tarafsız olmasının istediğini kaydeden Kahraman, şunları söyledi: \"Ben zaten meclisi yönetirken tarafsızdım. Ama meclis başkanı oldum diye kafamı boşaltmış değilim. Şimdi meclisimizin 26’ıncı dönemi kapandı. Seçim dönemine girdik, rahatça konuşabilirim. Siyasi konularda neden konuşmamam gerektiğini ifade etmek için bunu dedim. Bunu şu an çoğaltmayacağım.\" \'BİR ARABADA 2 ŞOFÖR OLMAZ\' 24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Kahraman, şöyle konuştu: \"Türkiye fevkalade iyi bir noktadadır. Neden yıkacağız, neden değişmeleri görmeyeceğiz? Ben kuvvetler ayrılığı prensibine inanan bir kişiyim. Bu 24 Haziran\'dan sonra tatbikatına geçilecek, milletin kabul ettiği bu anayasanın yürürlüğü 24 Haziran\'a bağlıdır. İstikrara kavuşacağız. Pazarlıklar, tertipler bitti. Bakıyorsunuz, eki dünyaya \'Sakın bu anayasayı değiştirmeyin\' deniyor. Neden, lehimize de ondan. Çünkü rakip istemiyorlar. Bu oyunlara prim vermeyeceğiz. Yeni anayasa değişikliği için 24 Haziran şarttır. Kesinlikle cumhurbaşkanımız sevk ve idaresiyle harekete geçilecek ve Türkiye idealleşecek. Hep hayal ederdim. Bir arabada 2 şoför olmaz. Biri \'duralım\', biri \'gidelim\' der araba devrilir. Türkiye bunun pek faydasını görecektir\" diye konuştu. Gençlere tavsiyelerde bulunan Kahraman, \"Başarının üç sırrı vardır. Bir çok çalışmak, iki evli olmak, üçüncüsü ise Allah\'a inanmak. Sac ayak bu. İnançlı, çalışkan, azimli, dürüst bir aile hayatı. Bütün gençlerimize hayırlı bir hayat diliyorum.\"