(Görüntülü)Sefer Aycan: MHP ne kadar güçlü olursa, Erdoğan da o kadar güçlü olacak

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partilerinin Meclis\'te olması gerektiğini ve seçim çalışmalarında vatandaşların da oylarını Devlet Bahçeli\'ye vereceklerini söylediğini belirterek, \"Bunun kimseye bir zararı yok. AKP\'ye zararı yok, onlara da faydası var. MHP ne kadar güçlü olursa, Recep Tayyip Erdoğan da o kadar güçlü olacaktır, kuracağı hükümet de o kadar güçlü olacaktır\" dedi. Sefer Aycan, Kahramanmaraş\'ta partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşklatı\'nca verilen sahur davetinde gazetecilerle bir araya geldi. MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar ile milletvekili adayı Fatih Mehmet Ceyhan\'ın da yer aldığı sahurda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aycan, MHP olarak Cumhur İttifakı\'nın kurucusu olduklarını ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin sürekli kendilerini \'Cumhur İttifakı\'na zarar verecek taraf biz olmayalım. Herhangi bir açıklama ile bu ittifakı bozucu söylemler içerisinde olmamaya özen gösterelim\' diyerek uyardığını söyledi. \'İTTİFAKIN BOZULMASI İÇİN UĞRAŞIYORLAR\' Bahçeli\'nin bu ittifakın seçimden sonra da en az bir 5 yıl daha sürmesini istediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da aynı düşüncede olduğunu ve hatta 2023, 2053, 2071 yıllarını dile getirdiğini ifade eden Aycan, \"Üstte böyle birlik ve beraberlik var, böyle bir niyet var ama birileri bundan rahatsız oluyor. Birileri bunu kaşıyorlar, MHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki ittifakın bozulması için uğraşıyorlar. Mesela ne diyorlar? Neymiş efendim; MHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin ittifak yapması ve seçime birlikte girmesinden dolayı güya, Güneydoğu\'daki Kürt kökenli kardeşlerimiz oy vermeyecekmiş, bundan rahatsızmış gibi laflar. Bu tamamen MHP\'ye karşı düşmanca bir tavırdır. Biz, zaten böyle bir ayrımı doğru bulmuyoruz. MHP, insanları diline göre ya da mezheplerine göre asla ayırmaz. Bu, Başbuğumuz Alparslan Türkeş\'ten beri hassas olduğumuz bir konudur. MHP; PKK\'ya karşı, terör örgülerine karşı, Türkiye\'yi bölmek isteyen, Türkiye Cumhuriyeti\'ne zarar vermek isteyen herkese düşmandır ama farklı diller konuşan kardeşlerimizle asla bir husumetimiz yoktur. Hepsini aynı düzeyde görüyoruz. MHP\'yi böyle göstermek, tamamen MHP\'ye olan düşmanlığın getirdiği bir durumdur\" diye konuştu. \'BİR KISMI, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ\'NE YAKIN\' İnsanları ayrımlara tabi tutmanın aynı zamanda Anayasa\'ya aykırı ve bölücülük olduğunu ifade eden Sefer Aycan şöyle devam etti: \"Bunu kim söylüyorsa suç işliyor demektir. Bu kişilerin bir kısmı, Adalet ve Kalkınma Partisi\'ne yakın insanlar. Bunların iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. MHP düşmanlığıyla veya MHP düşmanlığı şeklinde yola çıkmış olanların aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi\'ne de zarar verdiğini belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanına da zarar veriyor bu aslında. Buna bir an önce Sayın Cumhurbaşkanı tarafından müdahale edilmesini ve buna fırsat verilmemesini bekliyoruz. Başka bir rahatsızlığı olanlar da var tabii, karın ağrıları var bazılarının. MHP\'nin bu şekilde güçlenmesi, siyasete yön vermesi ve etkili olmasından, halkın da bunu desteklemesinden rahatsız olanlar var. Ve bu rahatsızlığı nedeniyle sanki MHP\'yi dışlamak için, MHP\'nin büyümesini engellemek için birtakım kişiler, bunların art niyetli kişilerin olduğunu düşünüyorum, tamamen ittifakı bozmak için söylenmiş sözler olarak değerlendiriyorum ve bu oyuna gelmemek gerekir.\" \'TBMM\'DE OYLAR DEVLET BAHÇELİ\'YE DİYORLAR\' Bu sözleri söyleyenlerin MHP ile AK Parti\'yi birbirine düşürmeye çalışan insanlar olduğunu ve bununla ilgili son 2 gündür Devlet Bahçeli\'nin de uyarılarda bulunduğunu kaydeden Aycan, şunları söyledi: \"Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin milletvekillerinin buna dikkat etmesi gerekir, fırsat vermemesi gerekir. Bu söylemleri paylaşmak ya da sahada bu husumetle hareket etmek çok tehlikeli bir olgudur. Bizim kimseye bir zararımız yok, tersine herkese faydamız var. Ve Meclis\'te hep denilen şu değil midir; \'Meclis\'te MHP olmalı\'. Göstermelik olmasın istiyoruz biz. Yıllardır verdiğimiz bu emeğin karşılığını da görmek istiyoruz. İnşallah bu seçim ödüllenecek ve beklediğimiz oyu alacağız diye düşünüyoruz çünkü meydanlar öyle gösteriyor. Eğer bizi yanıltmıyorlarsa bugün herkes Genel Başkanımızın duruşundan dolayı \'TBMM\'de oylar Devlet Bahçeli\'ye\' diyorlar. Bunun kimseye bir zararı yok. AKP\'ye zararı yok onlara da faydası var. MHP ne kadar güçlü olursa Recep Tayyip Erdoğan da o kadar güçlü olacaktır, kuracağı hükümet de o kadar güçlü olacaktır.\" \'8-0 DEĞİL, 4-4 OLSUN\' MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan son olarak, Kahramanmaraş\'ta tamamen kendilerini yok sayan bir yaklaşımı da doğru bulmadıklarını belirterek, \"Biz başkaları gibi \'8-0\' demiyoruz. Yani bizi tamamen yok sayan bir yaklaşımı da doğru bulmuyoruz. \'Cumhur İttifakı 8-0 olsun ama kardeşçe de bölüşelim. Bu, 4-4 olsun\' diyoruz. Bunu da milletimiz öyle istiyor, en azından bir denge olsun istiyor. İnşallah bu sandığa yansıyacak ve gerçekleşecek diye bekliyoruz\" dedi.