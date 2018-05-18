(Görüntülü)Muharrem İnce'den YSK'ya: Abidik-gubidik işlere girmeyin

\'HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM\' CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırklareli\'ndeki miting programının ardından Tekirdağ\'a geçti. Buraya geldikten sonra bir süre otelde dinlenen Muharrem İnce ve eşi Ülke İnce, daha sonra sahneye çıkarak binlerce kişiyi selamladı. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki mitinge katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla İnce\'ye destek verdi. Seçilmesi halinde herkesin cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Muharrem İnce, \"Bu ülkede en zor durumda olanlar kimler? Çiftçi mi? Esnaf mı? İşçi mi? Bunların hiçbiri değil. En zor durumda olan basın. Acıyorum hallerine. Bakın İngiliz, ABD, Japon, Alman gazetecileri röportaja geliyor. Gelip \'Türkiye’de bir değişim oluyor galiba\' deyip benimle konuşmak istiyorlar. Türk medyasına bakıyorum \'CHP, Muharrem İnce’yi yalnız bıraktı\' diye yazıyor. İnsafsızlar, vicdansızlar. Şu anda burada 20 civarında milletvekili arkadaşım var. Partinin Grup Başkanvekili arabanın içinde yatıyor. Bana getirilen suya sıcak mı soğuk mu diye bakıyorlar. Partinin genel başkan yardımcıları genel merkezden organize etmeye çalışıyorlar. Her akşam sayın genel başkanla konuşuyoruz. Aman bir hata yapmayalım. Bu iş bitti. Eksiğimiz gediğimiz nedir onu değerlendiriyoruz. Belki de CHP tarihinde ilk kez yüzde yüz asılıyor seçime. Ama Muharrem İnce sadece CHP’nin cumhurbaşkanı olmayacak, Muharrem İnce 81 milyonun cumhurbaşkanı olacak\" dedi. BEKİR BOZDAĞ\'A \'FETÖ\' CEVABI Kırklareli mitinginde FETÖ’nün elebaşı Fethullah Gülen\'in Amerika\'dan \'usulüne uygun\' istenmediğini ileri süren Muharrem İnce, bu iddialarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ\'ın cevap verdiğini anlattı. İnce, \"Bugün Bekir Bozdağ açıklama yapmış. Demiş ki, \'Muharrem İnce’ye birileri yalan söylüyor. Türk mü? Yabancı mı söyleyen?\' Bekir Bozdağ beni dinliyorsundur. Sen zaten kim olduğunu biliyorsundur. Senden mi korkacağım? Ama bir şey söyleyeyim, madem ki usulüne uygun olarak iadesini istediniz ben bu ülkenin milletvekiliyim. Bana bunun belgesini göster. Ben sana benim ekibimdeki hukukçulardan bir heyet göndereceğim. Bu heyete o belgeleri bir göster bakalım. Bugün Amerikalılar tekrar beni aradılar dediler ki; \'120 koli gönderdiler bize, çoğunluğu gazete kupürüydü\' Hatta diyorlar \'İngilizce tercümesi bile yapılmamış, baştan savma\'. Yani iade edilmesini istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Ortaklık var. Yani ey aziz milletim istiyormuş gibi yapıyorlar. Madem istedin ben şimdi bunun belgesini istiyorum. Binali Yıldırım’a soruyorlar \'Dolar yükseldi, ne diyorsun?\' \'Dolar dolsa ne olur dolmasa ne olur’. Ekonomi bakanına soruyorlar, diyor ki \'Kur artışı beni ilgilendirmiyor.\' Bu kadar ciddiyetsiz, laubali bir ekonomi yönetimi olamaz. Allah\'ın izniyle milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda, liyakat esas olacak. Merkez Bankası CHP\'li olmayabilir ama işini iyi bilecek. Kurumlar talimatla değil işin doğrusunu yapacak. Eğitimi, sağlığı, dini siyasallaştırdılar. Şimdi de ekonomiyi siyasallaştırıyorlar. Böyle giderse batarız. Bakın bir şey diyeceğim. Dolar 4,5 lira oldu Erdoğan bir kez olsun doları ağzına almıyor. Dolar yükseldikçe biz batıyoruz. Ne diyor? \'Dış güçler bizi dolarla terbiye edemezsin\' diyor. Peki soruyorum; Köprüler üzerinden dolarla anlaşmaları ben mi yaptım? Sen mi yaptın? Bir yandan \'Dolarla terbiye ediyorlar\' diyorsun, öbür yandan köprüler üzerinden geçişi dolar üzerinden yapıyorsun. O zaman Türkiye’ye birileri kumpas kurmak istiyorsa sen de onun ortağısın\" diye konuştu. \'MAZOT, 3,5 LİRANIN ALTINDA OLACAK\' İnce, parti de ve kendi yanında iki ekip olduğunu ve onların çiftçiye verilecek mazot konusunda çalışmalar yaptığını ifade ederek, \"CHP’de arkadaşlarım çalışıyorlar. Bir de benim ekibim var partiden bağımsız. Bir ekip diyor ki \'Çiftçiye mazotu 3 liraya verebiliriz\'. Öbür ekip diyor ki \'3,5 liraya verebiliriz.\' Şu anda çalışıyorlar kardeşim iyi hesaplayın 3’e mi 3,5’a mı vereceğiz? Çiftçiye mazot 3 liranın altında olmayacak, 3.5 liranın üstünde olmayacak. Geçen sene buğdayın tonu 940 lira bu sene bin 50 lira. Yani çiftçi batıyor. 2006’da bir kanun çıkardılar. Dediler ki milli gelirin yüzde 1’ini tarımı desteklemeye ayıracağız. 30 milyar vermeleri gerekirken 12 milyar verdiler. Yani Türkiye Devleti çiftçisine borçludur. Bu köylü çocuğu Muharrem İnce ilk fırsatta bu borcu çiftçisine ödeyecektir. Söz veriyorum size. Haziran’dan itibaren Atatürk’ün döneminde olduğu gibi, onurlu, başı dik, ilkeli ve tutarlı bir politika uygulayacağız. Hesap verebilir yönetici. Soruyorlar bana Erdoğan’ı yargılayacak mısın? Hayır o görev mahkemelerin. Bağımsız bir yargı yaratacağız. O yargı kimi isterse onu yargılayacak. Onlar şu anda çay toplayan bir yargı. Çıtçıt yaptıracağım onların önüne rahat açıp kapasınlar. Ben cumhurbaşkanı olduğumda salona girdiğimde hiçbir Yargıtay üyesi ayağa kalkmayacak\" dedi. Muharrem İnce, konuşmasının ardından Tekirdağ\'dan ayrılacak İstanbul\'a geçti.