(Görüntülü)MERVE ÖZBEY 'ERİK DALI' İLE COŞTURDU

HABER- KAMERA Levent YENİGÜNKEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde Merve Özbey konser verdi. Özbey, konserinin bir bölümünde Erik Dalı türküsü eşliğinde oynadı.Kemer\'de Kurban Bayramı\'nın son günü Club Aura Kemer\'de Merve Özbey sahne aldı. Gece ilk olarak kulübün DJ\'lerinin performansları ve go- go dansçılarının şovlarıyla başlarken, Merve Özbey saat 02.00\'da dansçılarıyla birlikte sahneye çıktı.Merve Özbey hareketli ve popüler şarkılarını seslendirdi. Ardından sahnede arabesk söyleyen Özbey\'e konser için Club Aura Kemer\'e gelen yaklaşık 3 bin 500 kişi de eşlik edince dev bir orkestra ortaya çıktı. Arabesk parçaların ardından çalan \'Erik Dalı\' türküsüyle coşan izleyiciler ve Merve Özbey bir süre dans etti.Özbey konserin finalini Karedeniz ezgileriyle birlikte saat 03.00\'te yaptı. Büyük alkış alan Özbey sevenlerinin bayramını da kutladı.