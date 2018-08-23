(Görüntülü)İranlı Hania, 6 saatlik operasyonla felç olmaktan kurtuldu 2

HABER Erol AKKIR - KAMERA İsmail ÖRSANTALYA, (DHA)İranlı Hania, 6 saatlik operasyonla felç olmaktan kurtuldu Antalya\'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle üst boyun ve sırt kırığıyla götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi\'nde yüksek felç riski ile hayati tehlikesi bulunan İranlı Hania Almasi (30), 6 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu. AÜ Hastanesi Boyun ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Altaş, şiddetli boyun ve sırt ağrısı şikayetiyle müracaat eden İranlı Hania Almasi\'ye yaptığı ilk muayene ve görüntüleme işlemleri sonunda, üst boyun ve sırtında kırık teşhisi konulduğunu söyledi. Doç. Dr. Altaş, Hastamızda \'odontoid faktörü\' dediğimiz, boyun omurgalarından birinci ve ikincisinde kırık tespit ettik. Aynı zamanda sırtında bir kırık vardı. Hemen hazırlıklarımızı yaptık, operasyonu gerçekleştirdik dedi. TURİZM DÖNEMİNDE SIK KARŞILAŞILIYOR AÜ Beyin Cerrahisi Kliniği olarak her yıl bu tür olaylarla karşılaştıklarını aktaran Doç. Dr. Altaş, Antalya\'ya 10 milyonun üzerinde turist geliyor. Havuz ya da denize girenlerin dikkatsizliği nedeniyle bu tür boyun kırıklarıyla sık karşılaşıyoruz. Bu hastamızda da başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Hasta dış merkezlerde yapılamayan bir ameliyat için bize gelmişti. Hastanemizin bu konularda başarılı olduğunu duymuş. Hastamız operasyondan 1 gün sonra ayağa kalktı. 3 gün sonra da memleketi İran\'a gidebilecek diye konuştu. İranlı hastada üst boyun kırıkları sınıfında değerlendirilen rahatsızlık olduğunu kaydeden Doç. Dr. Altaş, Bu tür üst boyun kırıklarında ani ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Havuz veya denize balıklama atlamalarda boyun kırıkları ani ölümle sonuçlanıyor. Üst boyun kırıkları bizim için acil ve tehlike arz eden kırıklardır. Bu nedenle tatilcilerin dikkatli olmasında fayda var. Yaz döneminde bu tür vakalar çok sık olabiliyor. Hastamıza müdahale edip ayağa kaldırmasaydık felç olasılığı yüksekti dedi. AĞRILARINDAN DA KURTULDU Hania Almasi ise Hastaneye geldiğimde şiddetli ağrılarım ve bacaklarımda his kaybı vardı. Ameliyat sonrasında ağrılarımdan kurtuldum. Doktorumuza teşekkür ediyorum diye konuştu.