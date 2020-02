(Görüntülü)3- Bahçeli: Yunanistan'ın 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan\'da Danıştay\'ın, FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan\'a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesine tepki göstererek, \"Yunanistan bu davranışlarla bir gün 9 Eylül\'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim\" dedi. Kurban Bayramı dolayısıyla MHP Genel Merkezi\'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene katılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, partililerle ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bahçeli, burada yaptığı açıklamasında bayramın önemine vurgu yaptı. Darbe girişiminin ardından Yunanistan\'a kaçan darbecilere, bu ülkenin Danıştayı\'nın iltica hakkı vermesi kararına tepki gösteren Bahçeli, \"Bir an düşünebiliyor musunuz? Sekiz tane 15 Temmuz darbecisi bir vesileyle Yunanistan\'a kaçıyor, komşu bir ülke olmasına rağmen darbeciler üzerinden iltica kararlarını dün ve bugün gerçekleştirmiş oluyor\" dedi. \'BU BİR PAPAZ MESELESİ DEĞİLDİR\' ABD\'nin bir papaz etrafında döndüğünü ve Türkiye\'yi tehdit altına aldığını belirten Bahçeli, \"Ekonomik yönden, siyasi yönden kuşatmaya çalışıyor. Bütün bunları göz önüne aldığımız vakit iki konu üzerinde dikkatlice durmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi FETÖ, ikincisi PKK, üçüncüsü ise IŞİD. Bu üç terör örgütü Türkiye\'ye musallat olmuş, yıllardan beri var olan bu terör örgütleri görülüyor ki; küresel güçlerin özel himayesi altındalar. Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini dostluk ve müttefiklik anlayışını yok farz edebilecek bir hataya düşen Trump\'ın kafasından acaba ne vardır? Bunu iyi anlamalıyız. Bu bir papaz meselesi değildir. Türkiye\'ye darbe teşebbüsünün arka planı olan Amerika Birleşik Devletleri, yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor. Şu an Amerika Birleşik Devletleri\'nde kaçak olarak bulunan ve önümüzdeki günlerde vatandaşlık hakkı verilerek Türkiye\'nin yargılamasını kurtarmaya çalıştığı 200\'e yakın vatan haini vardır. Bunları unutmamak lazım\" diye konuştu. Yaşanan bu olayların ardından Türkiye\'de her partinin, parti içi meseleleri ve partiler arasında ki siyasi rekabeti bir kenara bırakıp Türkiye\'nin milli şuur etrafında milli bekasını koruyabilecek bir anlayışa sahip olması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, \"Bunun için de Türkiye\'de bir yandan sistem değişikliği, bir yandan da terörle mücadele, artık sona varan başarıyı ömür taraftan da uluslararası ilişkilerdeki Türkiye\'nin varlığını ve bekasını koruyabilecek bir dış siyasete ihtiyaç olabilecek tarzda bir arada olmanın zaruret haline geldiğini kabul etmeliyiz\" şeklinde konuştu Bahçeli, \"Konuşmanızda bahsettiniz ama Yunanistan bir darbeci FETÖ\'cü askere iltica hakkı tanıdı. Yunanistan\'ın Türkiye\'ye karşı tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?\" sorusuna, \"Yunanistan\'a yakışmayan bir tavırdır. Yunanistan bu davranışlarla bir gün 9 Eylül\'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim\" diye cevap verdi. \'KATAR DOST BİR ÜLKEDİR\' \"Az önce ifade ettiğiniz gibi ABD ile yaşanan krizde Brunson hassasiyeti ön plana çıkıyor. \'Bırakılırsa kriz burada biter\' dedi ulusal kaynak danışmanı. Bununla ilgili olarak da Katar\'dan gelen para desteğinde Türkiye\'de herhangi bir şeyi ifade etmeyeceğini söyledi, değerlendirir misiniz?\" sorusuna ise Bahçeli şöyle cevap verdi: \"Türkiye geleceğini Katar\'a bağlamış değildir. Katar dost bir ülkedir, Müslüman bir ülkedir. Türkiye\'nin karşı karşıya bulunduğu küresel güçlerin kuşatmasına karşı Türkiye\'nin yanında olduğunu ifade eden bir yakınlaşma içinde olmuştur. Kendilerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.\"