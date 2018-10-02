(Görüntülü)1-Erdoğan: Kimse 'bu benim yakınımdır, şuyumdur' diye aday teklifiyle gelmesin

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde aday belirleme sürecine ilişkin, \"Kimse \'bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur\' diye bize aday teklifiyle gelmesin. Ondan sonra ters yüz edilirse de kusura bakmasınlar. Ehliyet ve liyakat esastır. Partimize, şehirlerimize en iyi katkıyı sağlayacak yaklaşımda olmanızı bekliyorum. Bize tevazu ehli isimler getirin\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM\'de AK Parti grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sistemine göre hazırlanan ilk bütçenin 2 hafta sonra Meclis\'e gönderileceğini belirterek, \"Bu ilk bütçeyi 1 Ocak\'tan itibaren uygulamaya başlayacağız\" dedi. Erdoğan, ekonomik dalgalanma döneminin yavaş yavaş geride bırakıldığını kaydederek, \"Stoklara ve stokçulara fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stoklar stokçular tarafımızdan belirlenirse kimse kusura bakmasın biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle adımımızı atar, gereğini yaparız. \'Faiz-kur-enflasyon\' saldırısına en iyi cevabı işlerimize dört elle sarılarak verebiliriz. İhracatta geçmişten bugüne büyük bir rekor kırıldı. Yetkiyi doğrudan milletimizden alan kararlılıkla, milletimizin gösterdiği sabrın sayesinde bu sıkıntılar ve bunların üstesinden geleceğiz. Bir ülkede iktidara yürüme derdi olmayan ama muhalefette kalan, sürekli olarak acaba ülkeyi nasıl batırabiliriz türünden kampanyalar yürüten anlayıştan bir şey olmaz\" diye konuştu. \'KİMSE, BU BENİM YAKINIMDIR, DİYE ADAY TEKLİFİYLE GELMESİN\' Yerel seçimlere verdikleri önemi de vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu: \"Mart ayında yapılacak yerel seçimler, Türkiye\'nin bundan sonraki 5 yılını arzu ettiğimiz hızda icraatlarla geçirebilmek için öneme sahiptir. Yerel seçimde hem oy oranı hem belediye başkanlığı sayısı bakımından daha iyi bir başarıyı elde etmemiz gerekiyor. Mahalli idarelerde ne kadar güçlü olursak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis\'te o derece etkin hizmet veririz. Mahalli seçim hazırlıklarımızı da yine istişare ile yapıyoruz. 24 Haziran\'ın hemen ardından yerel seçim hazırlıklarına başladık. Meclis\'in yeni döneminin açılmasıyla birlikte sizlerle daha sık istişare imkanı bulacağız. Kimse \'bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur\' diye bize aday teklifiyle gelmesin. Ondan sonra ters yüz edilirse de kusura bakmasınlar. Ehliyet ve liyakat esastır. Partimize, şehirlerimize en iyi katkıyı sağlayacak yaklaşıma olmanızı bekliyorum. Bize tevazu ehli isimler getirin. Halkına tepeden bakacak isimler getirmeyin. Gurur, kibir abidesi insanları getirmeyin. İşini iyi yapan, davayı hazmetmiş isimleri getirin. Hiç ilgisi olmamış ama seçime gidiyoruz, onu da buradan aday yapalım; hayır, emeği olacak. \'FETÖ, PKK\'YA BULAŞMAMIŞ HERKESE AK PARTİ\'NİN KAPISI AÇIK\' Erdoğan yerel seçimlerde aday belirleme sürecine dair şunları söyledi: \"FETÖ, PKK\'ya bulaşmamış, millet değerleriyle çatışmamış, hizmet edecek herkese AK Parti\'nin kapısı açık. Adayın da bir karşılığının olması lazım. Başarılarıyla milletimizin gönlünde yer alan arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Bu vasıflara sahip kişileri, partimize gelmesini beklemeden kendimiz gidip bulacağız. Tuttuğunu koparacak, ehli tevazu olacak bu arkadaşla Allah\'ın izniyle, biz burada seçimi alabiliriz, diyeceğiz. İlçe başkanlarımızla iki grup halinde bir araya geliyoruz. Bu sabah başladı. Seçim takvimindeki süreleri beklemeden aday tespiti hazırlıklarını erkenden yapmayı planlıyoruz. Milletimizin bağrından çıkan bir partiyiz. Diğer partilerin düştüğü hataya düşüp milletimizle bağımızı kopardığımızda akıbetimiz onlardan farklı olmayacaktır. AK Parti\'nin gerilemesi, Allah göstermesin yıkılması demek, Türkiye için de bir büyük felaket anlamına gelecektir. Teşkilatlarımızın ve vekillerimizin 2019 Mart\'ına işte bu anlayışla hazırlanmasını istiyorum. Büyük devlet olmak demek, içeride ve dışarıda aynı anda ve başarıyla yürümek demektir.\" \'MARKETLERDEKİ FİYAT FARKINI ZABITALARINA İLETİN\' Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlerdeki ürünlerdeki fiyat farkının zabıtalara bildirilmesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak, şöyle dedi: \"Marketlerde, şurada burada, sizler işi en yakından takip eden insanlarsınız. Görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkı varsa hemen belediye zabıtalarına iletin. Belediye başkanlarına sesleniyorum. Zabıtalarınızı bu konuda hassasiyet içinde olmaya teşvik edin. Ve nerede bu tür fiyatlarda ciddi manada oynamalar varsa hatta stoklar varsa bunların stoklarını basmak ve gereğini yapmak, devlet olarak milletimizin haklarını koruma bakımından görevimizdir.\"