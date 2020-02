(Görüntülü) Yönetmen Cem Karcı 'Her Şey Seninle Güzel'i oyuncu dostlarıyla izledi

İSTANBUL, (DHA)- Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum’un başrolünü paylaştığı, Cem Karcı\'nın yönetmenliğini yaptığı ve geçtiğimiz Cuma vizyonu giren \'Her Şey Seninle Güzel\' filmi için Trump Alışveriş Merkezi\'nde özel bir gösterim yapıldı. Cem Karcı’nın davetiyle gerçekleşen özel gösterimde ünlü yönetmen filmi oyuncu dostlarıyla birlikte izledi. Başrol oyuncusu Burcu Biricik\'in de katıldığı gecede filmi izlemeye gelen isimler arasında Bergüzar Korel, Ecem Üstündağ, Aydan Taş, Duygu Yetiş, Tayanç Ayaydın, Pamir Pekin, Sercan Badur, Kaya Akkaya, Zeynep Koçak gibi isimler yer aldı. \"YAPTIĞIMIZ İŞTEN MUTLUYUZ\" Filmle ilgili olumlu olumsuz tüm eleştirilere açık olduklarını dile getiren Burcu Biricik, \"Naçizane bir film yaptık ve güzel bir hikaye işlemeye çalıştık. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Bütün eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Yaptığımız işten mutluyuz. Gerisi zaten önemli değil. En iyisini yapalım, içimize sinsin diyoruz” dedi. Yönetmen Cem Karcı da filimle ilgili olarak çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi. Biricik’in \"Aşkın ilk görüşte değil zamanla olacağına inanıyorum\" açıklamasını hatırlatan gazetecilere Cem Karcı “İlk görüşte aşka inanırım. Ama bu aşklar genellikle biraz kırık biter. Sonu buruk olur. Uzun vadede tanıyıp sevmek herkes için daha az üzücü oluyor” dedi. Bu açıklama üzerine Biricik kendisini göstererek ‘Mantık’, Cem Karcı’ya ise ‘Duygu’ yakıştırmasını yaptı. \"ÖNCELİKLİ TERCİHİM İNTERNET DİZİLERİ\" Gösterime katılan oyunculardan Türkü Turan ise, filmi ilk kez izleyeceğini belirtti ve kendi projeleri hakkında da bilgi verdi. Turan, \"Şu anda bazı projeler için görüşme halindeyim. Henüz net bir şey yok. Öncelikli tercihim internet dizisinde rol almak. Çünkü bu platformdaki diziler daha özgür yazılan ve oynanan karakterler\" dedi. \"HER TÜRLÜ TACİZİN, BASKININ KARŞISINDAYIM\" Setlerde yaşanan taciz olayları ile ilgili kendisine yöneltilen soruya Turan, \"Setlerde yaşanan taciz olayları uzun zamandır konuşuluyor, çok fazla duymaya başladık. Herhangi bir sette yaşanacak her türlü tacizin, mobbingin, baskının hepsinin karşısındayım\" diyerek sözlerini noktaladı.