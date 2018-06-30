(Görüntülü) YKS'nin ilk turu yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı’nın başlamasıyla 2 milyon 300 binden fazla öğrenci sınav giriş yerlerine koştu. 2 gün sürecek sınav maratonunun ilk gününde öğrenciler toplam 135 dakika ter döktü.





Esenler Hasip Dinçsoy İlkokulu da öğrencilerin koşarak geldiği sınav yerlerinden biri oldu. Öğrenciler büyük bir heyecanla kapı önünde bekledikten sonra sınav için okula giriş yapmaya başladı. 2 gün sürecek olan maratonun ilk gününde öğrenciler 135 dakika ter döktü. Sınav öncesinde bazı öğrenciler heyecanlarını dile getirmekte zorlanırken; bazı öğrencilerse sadece kendini denemek için sınava girdiğini söyledi.





“HEYECANSIZ SINAVI DENEYİMLEMEK İSTEDİM”





İstediği bölümde okuduğunu dile getiren 23 yaşındaki Mazlum Kökdümen, bunlardan biri. Kökdümen, başkasının hakkına engel olmamak için seçim yapmayacağını ve sadece heyecan yapmadan sınava girmenin nasıl bir his olduğunu deneyimlemek istediğini belirtti.





“OĞLUM POLİS OLMAK İSTİYOR”





Hayrullah Manıvermez ise oğlunu üniversite sınavına getiren velilerden biri. Oğlunun polis olmak istediğini kaydeden Manıvermez, kendi oğlunun sınav için çalışmadığını belirterek tüm öğrencilere başarı diledi.





ÖĞRECİLERLE VELİLERE ÇAY VE ÇORBA İKRAMI





Yükseköğretim Kurumları Sınavı Esenler’de girecek öğrenci ve veliler, Esenler Belediyesi’nin ikramı ile karşılandı. Öğrenci ve velilere moral vermek ve heyecanına ortak olmak isteyen Esenler Belediyesi, ilçede YKS\'nin yapılacağı tüm okullarda, yaklaşık 15 bin kişilik sıcak çay ve çorba ikramında bulundu. Veliler ve öğrenciler ikramlardan oldukça memnun oldu.





Çocuğunu sınava getirdiğini belirten bir veli, “Bu hizmet süper. Çok beğendim” dedi.