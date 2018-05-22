(Görüntülü) Yıkılan okullarının yerine yeni okul yapılmasını istediler

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde, yıkılan Küpçüler İlkokulu\'nun enkazında toplanan veliler, çocukların 2 kilometre uzaklıktaki okula gittiklerini, yıkılan okulun yerine yeni okul yapılmasını istedi. Erenler Küpçüler Mahallesi\'nde bulunan prefabrik yapıdaki Küpçüler İlkokulu, yaklaşık 1 yıl önce eğitim için yetersiz kaldığı gerekçesiyle yıkıldı. Yıkılan okulun yerine yeni okul yapılmamasına tepki gösteren veliler, yıkılan okulun enkazında bir araya gelerek tepki gösterdi. Yıkım sonrası 2 kilometre uzaklıktaki Nurettin Tepe İlkokulu\'na yaklaşık 120 öğrencinin transfer edildiğini belirten veliler, okulun güzergahından Adapazarı-Karasu yolunun geçtiğini, olası kazalar nedeniyle çocuklarının hayatından endişe ettiklerini belirtti. Çocuklarının perişan olduğunu belirten Kenan Bak, \"Prefabrik bir okuldu, bazı sıkıntıları vardı. Yağmur, su alıyordu. Yıkılıp yapılması iyi olandı. Ancak, 11 ay oldu bir kazma vurulmadı. Bize söylenen 2 ay içinde yapımına başlanacağıydı. Çocuklarımız şu anda uzak bir okula gidiyor. Perişan bir haldeler. Okulun bir an önce yapılmasını istiyoruz\" dedi. Sevda Uzunoğlu ise çocuklarının okula giderken geçtiği yolun çok tehlikeli olduğunu ifade ederek, yıkılan okulun yerine okul yapılmasını istedi.