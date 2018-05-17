(Görüntülü) Yeni kuşak modacılar podyumda göz kamaştırdı

Gökçe KARAKÖSE- Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı Programı öğrencileri, sene boyunca hazırladıkları tasarımları dört temanın yer aldığı yıl sonu mezuniyet defilesinde sergilediler. 52 adet tasarımın yer aldığı defile, salondan büyük alkış aldı. İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’ndeki defilede 39 öğrencinin tasarımı yabancı mankenler tarafından sergilendi. Defile öncesi İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, öğrencilerin yanında olan kurum ve kuruluşlara desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Ardından öğrencilerin birbirinden renkli tasarımlarının yer aldığı defile Dinçer Rahmet’in DJ performansı eşliğinde başladı. Tasarımlar, eskinin ve yeninin, geleneklerin ve teknolojinin, iyinin ve kötünün, insanların ve kültürlerin karıştığı, yeniçağın değişimlerini yansıttı. “DÜNYADA DA FARKLI TRENDLER BİR ARADA OLUYOR” Defilede dört farklı tema seçmelerinin nedenini, dünyada da artık farklı trendlerin bir arada bulunmasından kaynaklandığını dile getiren İKÜ Moda Tasarım Program Başkanı Öğretim Görevlisi Özge Turunç, “Dünyada da artık tek bir trend üzerinden gidilmediğini, farklı trendlerin bir arada olduğunu görüyoruz. Mikslerin çok fazla olduğunu gördüğümüz için biz de dört farklı tema hazırlamaya karar verdik. Öğrencilerimizin isteklerine göre daha hoşlanacakları bir tema seçebilirler diye dört ayrı tema yaptık. Bunlardan bir tanesi de tamamen erkek koleksiyonu” dedi. “TEMALARIN ÖZÜNDE ‘DEĞİŞİM’ VAR” Zen, Mikser, Siber ve Göçebe temalarının görücüye çıktığını söyleyen Özge Turunç, “Dört farklı tema olmasına rağmen bütün temaların özünde değişim var” dedi. Turunç, temaları nasıl seçtiklerini de şöyle anlattı: “İnsanlar artık şehir yaşamından sıkılarak daha rahat ve doğayla iç içe yaşamak istiyorlar. Bu yüzden ‘Zen’ temasını seçtik.‘Siber’ temasını da teknolojiyle çok iç içe olduğumuz ve robotlarla insanların birbirine yakın olduğunu gördüğümüz için seçtik. ‘Mikser’ temasında, artık telefonla ve teknolojiyle çok daha fazla birbirimizden haber alabiliyoruz. Bu yüzden kültürlerin de birbirlerine karışımlarını görüyoruz. ‘Göçebe’ teması ise tamamen erkek koleksiyonu ve şehirde yaşamak zorunda olup ancak gönlü doğada olan asi ruhlu bir erkeği anlatıyor ve aslında değişim her yerden oluyor. Dört farklı tema olmasına rağmen hepsinin özünde değişim var.” Tasarımlar için araştırmalara yazın başladıklarını belirten İKÜ Öğretim Görevlisi Özge Turunç, “Araştırma kısmı bitip dönem başladığında öğrencilerimizle ilk çalışmalara başladık. Onların düşünce ve eskiz süreçleri, çizim süreçleriyle uzun zamanlar geçirdik ve ikinci dönemden itibaren ürünlerimizi oluşturmaya başladık. Bugün de çok mutlu ve heyecanlıyız” diye konuştu. “KADIN VE ERKEK HAKLARININ EŞİT OLDUĞUNU SAVUNUYORUM” İKÜ Moda Tasarımı Programı öğrencisi Kardelen Çetin, ‘Göçebe’ temasından yola çıkarak hazırladığı tasarımlarında kabile hayatından esinlendiğini ve erkeklerin egemen olmadığı, kadın haklarıyla erkek haklarının eşit olmasını savunduğunu söyledi. Defilede iki tasarımı bulunduğunu belirten Çetin, “İki tasarımımda da baskı ve örgü kullandım. Burada yaz ve kış koleksiyonunu karıştırdım. Göçebe olduğu için de çok fazla yazlık bir tasarım yapmama kararı aldım. Bu, uzun bir zamanımızı aldı. Çünkü önce konuyu buldum daha sonra çizimler yaptık, renklendirdik, kumaşlara karar verdik ve daha sonra da dikim aşamasına geçtik. Çok fazla emek verdik” dedi. “BÜTÜN DİNLERİ BİR ARAYA GETİRMEK İSTEDİM” Defilede ‘Mikser’ temasını seçtiğini ifade eden Moda Tasarımı Programı öğrencisi Sema Şafiye ise tasarımlarında dinleri bir araya getirmek istediğini söyledi. Tasarımlarına nasıl başladığını anlatan Şafiye şunları ekledi: “Bütün dinleri araştırıp, hepsini bir araya getirmek istedim. Düşüncem de şu yöndeydi; çok farklı dinler var ama bütün bu dinlerin amacı insana huzur vermek. Ben de bunun için uzun bir süre araştırma yaptım. Camilere, kiliselere, ibadethanelere gittim ve motifleri araştırdım. O motifleri araştırdıktan sonra da onları baskıya geçirdim. Desen çalışarak kumaşa geçirdim ve baskı yaptım. Çalışmaları yaparken aslında çok zorlanıyorsunuz ama güzel sonuçlar sizi mutlu ediyor.”