(Görüntülü) Yeni kalp ile ikinci hayat

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yaklaşık 1,5 yıl önce kalp destek cihazı takılan ve nakil için sırada bekleyen Mustafa Düzsöz (21), Manisa’da hayatını kaybeden Burak Şodi’nin bağışlanan kalbiyle ikinci yaşamına başladı. Hiç görmediği babasını da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybeden Düzsöz, nakli gerçekleştiren ekibe ve bağışı yapan aileye teşekkür etti. Denizli’de annesi Gülizar Düzsöz ile yaşayan Mustafa Düzsöz, 2016 yılında nefes darlığı şikayetiyle kentteki bir hastaneye başvurdu. Doğuştan kalp hastası olduğu belirlenen Düzsöz, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Mustafa Düzsöz’e, kalbinin vücudunun ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl önce, kalp destek cihazı takıldı. Kalp nakil listesine alınan Düzsöz, hastalığı nedeniyle üniversite eğitimine ara vermek zorunda kaldı. BAĞIŞLANAN ORGANLAR HAYAT VERDİ Manisa’da beyin ölümü gerçekleşen Burak Şodi’nin organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yapılan testlerde, nakil listesindeki Mustafa Düzsöz’ün dokularının bağışlanan kalp için uygun olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, geçen cumartesi günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran liderliğindeki, aynı birimden Prof. Dr. Tahir Yağdı, Prof. Dr. Çağatay Engin, Op. Dr. Pelin Öztürk ile Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Uzm. Dr. Emre Demir’in aralarında bulunduğu nakil ekibi hazırlıklarını yaptı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatla, nakil başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. HİÇ GÖREMEDİĞİ BABASI DA KALP HASTASIYMIŞ Evin tek çocuğu olan Mustafa Düzsöz, hiç görmediği babasıyla aynı adı taşıdığını belirtti. Annesi Gülizar Düzsöz\'ün kendisine 5 aylık hamileyken kalp rahatsızlığı nedeniyle babasının vefat ettiğini anlatan Mustafa Düzsöz, \"Bana ikinci hayat şansı veren hocalarıma teşekkür ediyorum. Şu an çok iyiyim. Organ bağışında bulunan aileden Allah razı olsun. Benim gibi organ bekleyen hastalar var, o nedenle bağış yapılması çok önemli\" dedi. Düzsöz, ilk olarak ara vermek zorunda kaldığı üniversite eğitimine devam edeceğini söyledi. \'EVE GİDEBİLECEK DURUMA GELDİ\' Ameliyatın üstünden 48 saat gibi bir süre geçmesine rağmen hastanın evine gidebilecek duruma geldiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Özbaran, \"Hastamız yaklaşık 18 aydır kalp destek cihazına bağlıydı. Eğer cihazı takmasaydık, hastamızı muhtemelen kaybetmiş olacaktık. Cihaz görevini yaptı ve genç hastamız yeni kalbine ulaşıncaya kadar destekledi. Manisa’dan uygun kalp çıkınca da nakli gerçekleştik. Hastamız evine gidebilecek duruma geldi. Dilerim bundan sonra da yeni kalbiyle mutlu bir yaşantısı olur. Kalp nakli olan hastaların olimpiyatı var, Mustafa isterse olimpiyata bile katılabilir. Kalp nakline 1998 yılında başladık, aynı ekiple devam ediyoruz. Bu alanda Türkiye’nin lideriyiz, Avrupa’da da ilk 3 sıradaki kliniklerden biriyiz\" diye konuştu. DOĞUŞTAN GELEN RAHATSIZLIK Hastanın kalbindeki problemin doğuştan geldiğini söyleyen Prof. Dr. Tahir Yağdı da, \"Kalbinde kasılma problemi vardı. Kalp kasında güçsüzlüğü olan bir hastaydı ve kalbi artık vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değildi. Hasta bırakın normal yaşıtları gibi yürüyüp koşmayı, herhangi bir insanın yapabileceği günlük rutin aktiviteleri bile yapamayacak durumdaydı. Bu nedenle hastada organ fonksiyonları bozulmayıp yaşam süresinin uzaması için kalp destek cihazı taktık. Uygun organ bulununca da nakli gerçekleştirdik ve şu an gayet iyi\" dedi. Ameliyat ekibindeki Prof. Dr. Çağatay Engin de, organ bağışının artması gerektiğine dikkat çekti. Op. Dr. Pelin Öztürk ise hastanelerinde 1998 yılından bu yana 300’e yakın hastaya kalp nakli yapıldığını belirterek, \"Bu Türkiye’deki en büyük rakam ve Avrupa’da da sayılı merkezler arasındayız. Bunun haricinde dünyadaki diğer merkezlerle eş zamanlı olarak 2005 yılından itibaren, yapay kalp cihazı takmaya başladık. Bugüne kadar 600’e yakın hastamıza da kalp destek cihazı taktık\" dedi. DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİLECEK Başarılı bir nakille yaşama tutunan Mustafa Düzsöz’ün ameliyat sonrası takibini yapacak Uzm. Dr. Emre Demir, \"Hastamızı taburcu ettikten sonra, düzenli olarak kontrollerimiz olacak. Gerekli eğitimlerini verip nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatacağız. Bir sorun gördüğümüzde gerekli müdahaleyi yapacağız. Artık daha rahat hareket edip konforu artacak. Eğitimine devam edebilecek\" diye konuştu. \'EKİBİMİZLE GURUR DUYUYORUZ\' Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kalp naklinin ardından yeni bir hayata başlayan Mustafa Düzsöz\'ü hastanede ziyaret etti. Başarılı ekibi kutlayan Rektör Prof. Dr. Budak, \"Genç bir kardeşimiz 18 aydır kalp destek cihazıyla yaşıyordu. Organ bağışının ardından başarılı bir şekilde nakil yapıldı. Genç arkadaşımız hayatına kaldığı yerden devam edebilecek. Üniversite eğitimini sürdürebilecek. Merkezimiz dünyanın önde gelen nakil merkezlerinden birisi, 300\'e yakın kalp nakli yapıldı. Başarılarından dolayı hocalarımızı kutluyorum\" dedi.