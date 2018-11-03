(Görüntülü) Yazılım sektöründeki son gelişmeler Nişantaşı Üniversitesi'nde konuşuldu

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - YAZILIM sektörü önemli bir konferansta bir araya geldi. Sektörde yaşanan son gelişmelerin konuşulduğu DotnetKonf\'a Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliği yaptı. İstanbul, önemli bir yazılım geliştirici konferansına ev sahipliği yaptı. NET Yazılım Geliştirici Konferansı DotnetKonf\'ta NET alanındaki teknolojiler, web programlama, bulut teknolojileri, makine öğrenmesi, DevOps gibi alanlarda önemli sunumlar gerçekleştirildi ve workshoplar düzenlendi. Devnot ve Nişantaşı Üniversitesi işbirliğinde üniversitenin Maslak Neotech Kampüsü\'nde düzenlenen konferansa yurtiçinden ve yurtdışından 13 önemli isim konuşmacı ve 500\'e yakın yazılımcı katılım sağladı. Konferansın ana sponsorluklarını ise Amazon Web Services ve Apsiyon firmaları üstlendi. Dotnet hakkında bilgi veren Devnot Yöneticisi Uğur Umutluoğlu, \"Dotnet yazılım geliştirmek için kullanılan belirli platformlardan bir tanesi. Dotnet framework bizlerin web, mobil gibi sunucu ortamlarda yazılım geliştirmemizi sağlayan hazır bir yazılım geliştirme altyapısı sağlıyor. Biz bunun üzerinde bazı programlama dillerini kullanarak yazılımlar geliştirebiliyoruz\" dedi. YAZILIM SEKTÖRÜNÜN 4\'TE 1\'İNE HİTAP EDİYOR \"Bugün DotnetKonf adında Dotnet teknolojileri ile ilgili yazılım geliştiricilerine hitap eden bir yazılım konferansı düzenliyoruz. Bugün burada birçok farklı konuyu ele alacağız. Yaklaşık 15 konuşmacının yapmış olduğu sunumlar, workshoplar ve soru-cevap seanslarıyla güzel bir gün geçireceğiz\" diyerek sözlerine devam eden Uğur Umutluoğlu şunları ifade etti: \"Dotnet Türkiye\'de en fazla yazılım geliştirici popülasyonu olan alanlardan biri. Bugün Türkiye\'deki yazılımcı ekosisteminin yüzde 25\'inin Dotnet teknolojileri üzerine yazılım geliştirdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada bugün yazılım sektörünün yüzde 25\'ine hitap edebilecek büyüklükte bir etkinlik düzenliyoruz. Bu anlamda oldukça önemli.\" GÜNCEL KONULAR ELE ALINACAK Konferansta güncel teknolojilerin yanısıra birçok yazılım geliştiricinin merak ettiği yeni konuların da ele alınacağını belirten Umutluoğlu, \"Ayrıca mimari anlamında belirli derinliğe kadar giren konuları ele alacağız. Dolayısıyla burada yazılım geliştiricilerin hem kendi deneyimlerini pekiştireceği hem de yeni teknolojileri görebileceği bir etkinlik olacak. Yani buradan çıktıktan sonra yüzeysel anlamda birçok yeni teknoloji ve yeni kütüphane hakkında bilgi sahibi olan yazılımcılar olacak\" diye açıklamada bulundu.