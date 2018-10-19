(Görüntülü) Yazar Vakksaoğlu: Çiftler, cep telefonuna baktıkları kadar birbirlerinin gözlerine baksınlar

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE\'de, düzenlenen \'Kitap Günleri\' fuarında kitapseverlerle yazarlar buluşuyor. Rize Kitap Günleri\'ne katılan evlilik ve aile üzerine yazdığı kitaplarla bilinen Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu, ailelere uyarılarda bulundu. Vakkasoğlu, \"Genç çiftler ekranlara baktıkları kadar kendilerine baksınlar. Ekrana baktıklarından daha çok birbirlerinin gözlerine ve gönüllerine baksınlar. İnternetten kaynaklanan sosyal medya benzeri şeyler aramıza bir duvar gibi girdi. Bu akıllı aletler, bizleri akılsız etti. Bunları bırakıp birbirimizi yeniden keşfedelim\" dedi. Rize Kitap Günleri\'nde okuyucuları ile buluşan Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu, kitap fuarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Vakkasoğlu, \"Rizelilerin kitaplara olan ilgisi beni gerçekten şaşırttı. Özellikle gençler ve hanımefendilerin büyük ilgisi var. Rize\'de okuyan bir kitle olduğunu ve buraya daha fazla gelmem gerektiğini anladım. Rize\'yi eğitim, kültür, sanat ve fikir alanında kitap odaklı kanatlandırma projesi kafamda oluştu. Kitabı sevenlere, sevmeyenlere ama sevmeleri ricası ile sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben Kahramanmaraşlıyım. Bizim hemşerilerde bir Karadeniz muhabbeti vardır. Tarihten beri bir hemşerilik bulaşmıştır buralara. O muhabbetin penceresinden bakarak kucaklarım, hepsine selam olsun.\" dedi. \'İKİ AYRI CİNS BİR ARAYA GELİYOR\' Evlilik üzerine yazdığı kitaplara değinen Vakkasoğlu, mutlu bir evlilik için çiftlerin neler yapmaları gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu. Vakkasoğlu evlilik kurumunda tarafların birbirlerini idare etmeleri gerektiğine savunarak şöyle dedi: \"Mutlu evliliğin ilk şartı; kadın -erkek eşitliliğini kabul etmemektir. İki elmanın yarısı diyorlar, aslında öyle değil. İki ayrı cins bir araya geliyor. Birin de olan diğerin de yok. Birbirlerini idare edecekler, kendilerine benzetmeye çalışmayacaklar. Ayrılıklardan, gayrılıklar çıkartmayacaklar, işte bunları yazıyoruz ki ayrılıktan değişik bir armoni ve güçlü bir birliktelik çıkartılabilsin. Evlilik böyle bir sanat, bu sanatı öğrendikten sonra ayrı olmanın yerine birlikte olmanın lezzeti artıyor. Bu konuda en büyük örnek; peygamberimizdir. Kızı Fatma annemiz, Hz. Ali efendimiz ile evlenince, son bir nasihat istiyor. Bir cümle, bir kitap bunu hep anlattım. O söz, \'Kızım Fatma, sen Ali için cariye olmayı göze al ki, o da senin için köle olsun\'\" \'SOSYAL MEDYA ARAMIZA DUVAR GİBİ GİRDİ\' Genç çiftlere de evlilik konusunda tavsiyelerde bulunan Vakkasoğlu, \"Genç çiftler; ekranlara baktıkları kadar kendilerine baksınlar. Ekrana baktıklarından daha çok birbirlerinin gözlerine ve gönüllerine baksınlar. İnternetten kaynaklanan sosyal medya benzeri şeyler aramıza bir duvar gibi girdi. Bu akıllı aletler, bizleri akılsız etti. Bunları bırakıp birbirimizi yeniden keşfedelim. El ele, göz göze, diz dize olmayı çoğaltalım. Aile meclisini kurunuz, çoluk çocuğu da içine alınız. Bu aile meclisi, iddia ediyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nden daha önemli bir meclistir çünkü iyi bir milletvekili buradan çıkarak oraya gider. Bu meclisi kuramadığımız takdirde toplumu çökertmiş oluruz\" ifadelerini kullandı.