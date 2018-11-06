(Görüntülü) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, akademik yıl açılışında konuştu

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 2018-2019 akademik yıl açılış töreni düzenlendi. ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törene Vali Özdemir Çakacak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, ESOGÜ Rektörü Prof.Dr.Kemal Şenocak ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca burada yaptığı konuşmada \"Atatürk\'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak 2023, 2071 hedeflerine ulaşmak ve uluslararası arenada güçlü ve büyük devletler arasında yer almayı istiyorsak, üniversitelerimize değer vererek, onlara daha fazla kaynak ayırmamız gerekir\" dedi.



Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak törende yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin en büyük gücü ve sermayesinin genç nüfus olduğunu belirterek, \"Ülkemiz son yıllarda büyük bir büyüme ve gelişme hamlesi yakalamıştır. Ülkemizin gelişmesindeki, büyümesindeki lokomotif illerden biri de Eskişehir\'dir. Ülkemiz çok genç bir nüfusa sahiptir. Bu genç nüfus ülkemizin en büyük gücü ve en büyük sermayesidir. Genç nüfusun en güzel şekilde yetişmesi için, ülke refahına en büyük katkıyı sağlayabilmesi için onların iyi bir eğitimden geçmesi olmazsa olmazımızdır\" dedi.



\'ÜNİVERSİTELER SADECE DİPLOMA ALINAN YERLER DEĞİL\'



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca da, üniversitelerin sadece diploma alınan yerler olmadığını söyledi. Akarca konuşmasında şöyle dedi:



\"Akla ve bilime dayalı olarak özgür düşünce çerçevesinde bilgi üreten üniversiteler çağdaş ve uygar toplum düzeyine erişme amacının gerçekleştirilmesinde en etkili güce sahip kurumlar arasında yer almaktadır. Bizler, sizlerden büyük başarılar bekliyoruz. Üniversiteler sadece diploma alınan yerler değildir. Hedefiniz demokratik, laik ve hukukun üstünlüğüne dayalı sağlık, eğitim, sanat, spor ve kültürel alanlarda atılım yapıp, gelişmiş, müreffeh, çağdaş Türkiye\'de yaşamak olmalıdır. Zor bir coğrafyada yaşadığımızın ve sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizin bilincinde olmalıyız. Huzur ve refaha ulaşmak için mutlaka çok çalışmamız, bilginin gücüyle bilime, bilimsel yaklaşımla ileri teknolojilere, yeni ve özgün çözümlere ulaşmamız gerekiyor. Bunu yapmazsak bu coğrafyada rahat edemeyeceğimizin ve bundan dolayı da dünya çapında söz sahibi olamayacağımızın farkına varmalıyız.



YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI: DAHA FAZLA KAYNAK AYIRMAMIZ GEREKİR



İşte, 15 Temmuz \'da devletimizin, milletimizin karşılaştığı ihanet kalkışması da bunlardan bir tanesidir. Milletimizin, halkımızın ve demokratik güçlerin, milli güçlerin, ve gerçekten milletine, devletine bağlı olan halkımızın destansı mücadelesiyle bu kalkışma bertaraf edilmiştir. Fikri hür olmayanın, özgür düşünmeyenin, aklını kiraya veren insanların ne vicdanı olur ne merhameti olur ne adalet duygusu olur. Onlardan merhamet, vicdan, adalet beklemek beyhude bir uğraştır. Onun için bilimsel, özgür düşünmek, aklını kiraya vermemek ve iyi analizler yapmak zorundayız. Atatürk\'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak 2023, 2071 hedeflerine ulaşmak ve uluslararası arenada güçlü ve büyük devletlerarasında yer almayı istiyorsak, üniversitelerimize değer vererek ve onlara daha fazla kaynak ayırmamız gerekir.\"



ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise \"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi topluma öncü, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır, tercih edilir ve saygın bir araştırma üniversitesi olma yolunda ilerlemeye devam etmektedir. Bu ilerlemedeki en büyük dayanağımız tüm yurtta görevlerini başarıyla yerine getirerek ülkemize ve topluma hizmet eden mezunlarımız ve değer üreten mensuplarımızdır\" diye konuştu.



Konuşmaların ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Cingi, \'Tıp ve sanat\' konulu akademik yılın ilk dersini verdi.

