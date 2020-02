(Görüntülü) 'Yanımda Kal' filminin galası yapıldı

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - BAŞROLLERİNİ Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral’ın paylaştığı \'Yanımda Kal\' filminin İstanbul galası ünlü oyuncuların katılımıyla yapıldı. Galada filmin başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral sinemaseverlerle buluştu. İşkolik bir adamla sokak şarkıcısının dramatik hikayesini konu alan \'Yanımda Kal\' filminin galası yoğun katılımla Trump Alışveriş Merkezi\'nde gerçekleşti. Galaya, Burcu Biricik, Emre Yetkin, Edis, Tolga Güleç, Ezgi Şenler, Hamza Hamzaoğlu ve Cem Kılıç gibi ünlü isimler katıldı. MERİÇ ARAL:ÇOK SICAK,NAİF,TATLI BİR FİLM YAPTIK Meriç Aral galada yaptığı konuşmada, \"Heyecanlıyız, çok sıcak ve tatlı,naif bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Şu anda çok heyecanlıyım, izleyince göreceğim. Bütün ekibe ve oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnsanların zaman zaman güleceği, zaman zaman ağlayacağı bir film olduğunu düşünüyorum. Ben senaryoyu okurken sonunda ağladım. İnsanların da duygulanacağını sanıyorum\" dedi. ÇAĞLAR ERTUĞRUL: SICAK VE SAMİMİ BİR FİLM OLDU Çağlar Ertuğrul ise, \"Uzun bir serüven oldu. Senaryoyu ilk okuduğumuzdan bugüne neredeyse 1 yıl geçti. Sonunda meyveyi alacağız, çok heyecanlıyız. Tüm ekiple bu heyecanı paylaşıyoruz. Filmi İstanbul\'da çektik, çekimler 1 ay sürdü. Ben filmde Emir Kurt\'u canlandırıyorum. Emir, son derece çalışkan, hırslı bir işadamı, işinde çok başarılı ama biraz sistemin çarklarından biri olmuş. Hayatın güzelliklerini kaçırmış, taa ki Zeynep ile tanışa kadar diyelim kabaca özetleyelim. Çok samimi, sıcak bir film oldu\" diye konuştu. \"İSTANBUL\'DAN SIKILMADIM YORULDUM\" Geçtiğimiz günlerde yaptığı \'İstanbul\'dan sıkıldım\' açıklaması sorulan Ertuğrul, \"Hayır İstanbul insanından sıkılmadım. İstanbul\'dan da sıkılmadım sadece birçok İstanbullu gibi yoruldum. Biraz yorucu bir şehir, güzelliklerine odaklanıyoruz burası harika bir şehir\" dedi. YAĞCIOĞLU: GÜZEL BİR HİKAYE OLDU Filmin yönetmeni Mustafa Uğur Yağcıoğlu da, \"Güzel bir hikaye olduğunu düşünüyoruz. İçinde her rengin olduğu bir hikaye oldu. Bundan sonra film seyircinindir, hayırlısı olsun\" ifadelerini kullandı. AŞKIN:EN GÜZEL TECRÜBEMDİ Yapımcı Shebnem Aşkın ise, \"Benim bir film setinde en güzel tecrübemdi. bütün bir ekip bir araya geldi. Çekimleri İstanbul ve Sapanca\'da yaptık. Herkesin keyifle izlemesini diliyorum\" dedi. KURT:İNSANIN İÇİNİ ISITACAK BİR FİLM Senarist Çarlar Kurt da, \"Herkes bir şey yazarken tabi ki hayatından doneler katıyor. Sımsıcak insanın içini ısıtacak bir film yapmak istedik. Şahane bir ekiple de çalışma fırsatı buldum çok mutluyum\" diye konuştu. ARMAN:FİLM HAYATA GEÇ KALMAMAYI ANLATIYOR Filmin oyuncularından Tuna Arman ise, \"Ben Sapanca\'da cennette çalıştım. Harika bir ekiple çalıştım. Hayat geç kalmamayı anlatan bir film, heyecanla bekliyoruz\" ifadelerini kullandı. EMRE YETKİN: KEYİFLİ BİR FİLM Galaya katılıp arkadaşlarını yalnız bırakmayan Burcu Biricik\'in eşi Emre Yetkin de, \"Filmin kaba kurgusunu daha önceden izledim, keyifli bir film. Çağlar ve Meriç\'te arkadaşımız, onlar için heyecanlıyız. Yılbaşı bileti \'olmayacak duaya amin\' gibi bir şey, çocukluktan gelen bir alışkanlık, alıyoruz\" dedi. BURCU BİRİCİK: CAST ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR, HİKAYEMİZE GÜVENİYORUZ Oyuncu Burcu Biricik ise, \"Ben filmi izlemedim. Sadece fragmanından hikayeyi biliyorum. İlk duyduğumda hikayeyi merak da etmiştim. Barış Arduç ile birlikte bir çalışmadan çıktık çok açtık. Biz yemek yemek için oturduk sonra Gupse Özay ile Emre geldi. Sonra biraz daha muhabbete devam edelim derken 7 saat olmuş hiç fark etmemişiz. Kadroda belli olan isimler var. Cast çalışması hala devam ediyor. Uzun zamandır bildiğimiz ve üzerine çalıştığımız bir iş. Hakikaten çok heyecanlıyız. Hikayemize güveniyoruz\" açıklamalarında bulundu. BİRİCİK: YILBAŞI BİLETİNE İNANMIYORUM, ALMADIM Yılbaşı bileti aldınız mı? sorusuna ise Biricik, \"Emre yılbaşı bileti aldı ben almadım, inanmıyorum. Ama Emre her sene inatla alıyor. Geçen gün evde, \'gezerim,haber vermem, parayı bitirince ararım seni\' diyordu\" diye konuştu. EDİS: İLK DEFA FİLM GALASINA KATILIYORUM Şarkıcı Edis ise, \"İlk defa film galasına katılıyorum. Çünkü bir sahnesinden albümünden şarkı var. Yapımcısı benim çok yakınım, başrol oyuncularını da çok seviyorum. Her şeyden önce çok güzel bir film olduğunu biliyorum. Tam bu havaların,romantik gitmelik filmi, umarım izleyenler de beğenir\" dedi. \"ÇOK KİLO ALDIM\" Önceden birçok yapım şirketine demo götürdüğünü ama dönmediklerini söyleyen Edis, \"Çok kilo aldım, hem kas yapıyorum hem de yiyorum, benim sorunum o. 2 ay kilo alırım, çabuk veriyorum, problem yok. Kaç yapım şirketine demo götürdüm, kimse bana dönmedi. Şu an mutluluğumu yaşıyorum, ben film yapmam. O yapım şirketlerindekilerle karşılaştım.Ama onları suçlamıyorum çünkü o dönmedeki halim ve ses kayıtlarım o kadar iyi değiller\" ifadelerini kullandı. FİLM 21 ARALIK\'TA VİZYONDA Yanımda Kal’ın yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu oturuyor. Aşk ve dram türündeki filmin başrollerini ise Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral paylaşıyor. Filmin senaryosunu da Çağlar Yurt üstleniyor. Filmde, Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral’ın yanı sıra Murat Aygen, Nilay Duru, Ege Aydan, Levent Sülün, Tuna Arman, Deniz Baytaş rol alıyor. Yapımcılığını Lucky Red Film/Shebnem Aşkın’ın üstlendiği \'Yanımda Kal\' filmi 21 Aralık cuma günü vizyona giriyor.