(Görüntülü) “Veliler merdiven altı ürünlere itibar etmemeli”

İSTANBUL,(DHA)- OKULLARIN açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı ve Kağıthane Belediyesi iş birliğinde ‘Güvenli Okul Alışverişi’ Semineri düzenlendi. Seminerde verilen bilgilerin ardından denetmenler tarafından kırtasiyelerde denetim yapıldı. Okul alışverişi yaparken dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çeken Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan, “Velilerimizin kesinlikle merdiven altı ürünlere itibar etmemesini öneriyoruz” dedi.





Kağıthane’de okulların açılmasına sayılı günler kala ‘Güvenli Okul Alışverişi’ semineri düzenlendi. Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde velilere okul alışverişi yaparken dikkat edilmesi gerekenler, sağlığı tehdit eden kırtasiye ürünleri ve kırtasiye ürünlerinin doğru kullanımı gibi konularda eğitim verildi. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tekstil bölümü öğretim üyesi Bülent Özipek okul alışverişi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Seminerin ardından denetmenler tarafından Kağıthane’deki kırtasiyelerde denetim yapıldı.





“EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞINDA DA SAĞLIK DİYORUZ”





Seminere katılan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Eğitim ve Öğretim yılının başında da sağlık diyoruz. Sağlık için de özellikle okul alışverişlerinde almış olduğumuz kırtasiye malzemelerinin, kıyafetlerin sağlığa zararlı olmaması için biz yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Kendi dağıttığımız ürünlerde bunu şart koşuyoruz” dedi.





“BOYA MALZEMELERİNDE ‘CE’ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ ALABİLİRLER”





Okul alışverişi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çeken Meral Karaaslan, “Velilerimizin öncelikle kesinlikle merdiven altı ürünlere itibar etmemesini öneriyoruz. Üreticisi, ithalatçısı belli olan ürünlerden satın almaları gerekiyor. Çocukların resim derslerinde kullandıkları araç gereçlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bu ürünlerin koklayarak, dokunarak test edilmesi mümkün değil. Boya malzemelerinde CE işaretli ürünleri alabilirler. Kokulu bir ürün ise, içinde alerjik bir duruma sebep olup, olmadığına da özen gösterilmelidir. Tüketicilerimiz mutlaka etiketleri okusunlar. Kıyafetlerde de elyaf içeriği dikkatle incelenmeli ve bu şekilde alışveriş yapmalılar” ifadelerini kullanarak velilere tavsiyelerde bulundu.





“YUMUŞATILMIŞ PLASTİK ÇOK CİDDİ BİR SORUN”





İTÜ Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi Bülent Özipek de, “Yumuşatılmış plastik çok ciddi bir sorun. Çünkü içindeki malzeme kanserojen bir madde oluyor. Malzemeyi görerek içinde kanserojen madde olup olmadığını anlayamazsınız. Ama sert bir plastik, yumuşatılmamış bir plastik de ise, ihtimal küçüktür. Onun ötesinde üzerindeki etiketlere bakacaksınız. Etiketli olması bunun test edilmiş olduğunun garantisidir” şeklinde konuştu.





“OKULLARIN AÇILMASINI HEYECANLA BEKLİYORUM”





Okul alışverişi yapan Mehmet Akif Akyol da, “Okullar açılacağı için çok heyecanlıyım. Kalemler ve silgiler aldım. Malzemelerin en iyisini ve sağlıklı olanını aldım. Çanta da aldım. Okulların açılmasını heyecanla bekliyorum” dedi.