(Görüntülü) Uykuda yüzü kırışana 'bere' tavsiyesi

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- YÜZÜSTÜ ve yan uyumanın yüzde kırışıklıklara neden olduğunu belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Başar Kaya bunu önlemek amacıyla bere takmayı önerdi. Dr. Kaya yatış pozisyonundan dolayı yüzde oluşan kırışıklığın botoks ya da dolguyla tedavisi olmadığını ifade etti. Elastik ve terletmeyen bere takılarak uyumanın kırışıklıkları ve uyku pozisyonundan kaynaklanan deformasyonları önlediğini belirten Dr. Kaya, ciltte meydana gelen kırışıklığın en önemli nedeninin fazla mimik yapmak olduğunu, ikinci nedenin ise yatış pozisyonu olduğunu belirtti ve şunları söyledi: \"Kırışıklıkların bir tanesi var ki tamamen yatış pozisyonuyla alakalı. Özellikle yüzüstü ve çapraz yatan kişilerde bunu görüyoruz. Çevrenizdeki insanların bir kısmına dikkat ederseniz yüzlerindeki kırışıklıkların herhangi bir mimik hareketiyle alakası olmayan çapraz şekilde çizgiler olduğunu göreceksiniz. Bu çizgilerin alınlarında, yanaklarında hatta göz kenarından başlayıp alna uzanan, hatta saçı olmayan erkeklerde yukarılara kadar çıktığını görürsünüz. Bunların sebebi sıklıkla yüzüstü yatarken derinin saatlerce o pozisyonda kalmasıdır. Kişinin yaşamının üçte birini o pozisyonda geçirdiğini düşünürsek yüzünün o kısmının deforme olduğunu görebiliriz. Sağ yan, sol yan ya da yüzüstü yattığınız zaman o taraftaki omzunuz daha küçük oluyor. Yüzünüz daha deforme oluyor. Kadınlarda o taraftaki meme daha asimetrik oluyor. Vücudunuzun bir tarafını ömrünüzün üçte birinde eziyorsunuz kendi vücut ağırlığınızda. Sırt üstü yattığınız zaman ise bunlar olmuyor. Yüzün simetrisi için sırt üstü yatmak önemli.\" \'6 YILDIR BERE TAKARAK UYUYORUM\' Başar Kaya, yüzüstü uyumayı seven Hollywood yıldızlarının kırışmayı engellemek için alın ve kaş bölgelerini yukarıya doğru bantladıklarını açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti: \"Günümüzde bunu uygulayanlar var. Türkiye’de de var. Kanepelerde yatanlar var, \'Dar alan olsun da yüzüstü dönmeyeyim\' diye. Bunun aslında alın için basit bir uygulaması var. Yıllar önce bu çizgilerden bazılarını kendimde tespit ettim. O günden beri çözüm arayışı içindeydim. Estetik müdahalede bulunmadan ne yapabileceğimi düşündüm. Kayakçıların, motosiklet kullananların kullandığı sıkı elastik bereler var. Bu bereler yüzü yukarıya doğru geriyor ve saçı da koruyor. Yatış pozisyonundan kaynaklı çizgilere sahip olanlar bunu uygulasınlar. Bu yöntem çizgilerin daha fazla derinleşmesini ve fazlalaşmasını engelliyor. 6 yıldır elastik bere takarak uyuyorum. Eşim ve çocuklarım başta yadırgamıştı ama şimdi alıştılar. Özellikle bu şekilde aynaya baktığında çizgilerini gören kişiler bunu denesin.\" \"BOTOKSLA, DOLGUYLA TEDAVİSİ YOK\" Cerrah Başar Kaya, uyuma şeklinden kaynaklanan kırışıklıkların tedavisi olmadığını kaydederek şunları söyledi: \"Uyuma şeklinden kaynaklanan kırışıklıkların botoksla ya da dolguyla tedavisi yok çünkü hareketi tekrarlıyor. Biz hep bunu yapmaya devam ediyoruz. Elastik ve terletmeyen bu yöntemi öneriyorum. Basit ve pratik, evde uygulanabilir. 5-10 liralık malzemeler bunlar. Denesinler faydasını görecekler. Bereyi takarak uyumaya başladıktan sonra hareket tekrar etmiyorsa kırışıklık giderek azalacaktır çünkü kırışıklığın sebebini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Vücut kendi kendini bir miktar da tedavi edebilir ya da iyileştirebilir. Ama esas amaç ya hiç oluşmamasını sağlamak ya da mevcut olanların kötüleşmemesini sağlamak.\"