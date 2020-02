(Görüntülü) Üst solunum enfeksiyonunda antibiyotik uyarısı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Fatih Mutlu, üst solunum yolu enfeksiyonlarında gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtti. Dr. Mutlu, \"Virüsler antibiyotiğe duyarlı olmayan organizmalar ve mikroplardır, o yüzden gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınarak bu dönemde bol sıvı almak, istirahat etmek çok önemli\" dedi.



Hava sıcaklılarının aniden düşmesi ve gece gündüz arasındaki ısı farklarının da artması nedeniyle hastanelere üst solunum rahatsızlıkları nedeniyle gelen hastaların sayısında artış yaşanmaya başladı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Fatih Mutlu üst solunum yolu enfeksiyonlarının toplumun büyük bir kısmını etkilediğini söyleyerek, \"Üst solunum yolu enfeksiyonları Türkiye toplumunun çok büyük bir kesimini etkiliyor. Özellikle ilk 6 yaştaki hastaneye başvuruların yüzde 40-45\'e yakını üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanıyor. Erişkinlerde de çok büyük oranlarda yüzde 20-25\'lerde birinci basamaktaki hastaneye başvuru sebepleri arasında yer alıyor. Bu dönemde özellikle artması tatil döneminden çıkıştaki iş verimliliğinin azalması açısından, iş gücü kaybı açısından çok önemli. Çünkü üst solunum yolu enfeksiyonları bulaşıcı hastalıklar grubunda ve bulaşmasının engellenmesi için hastaların maruz kalmaları durumunda istirahat etmeleri gerekiyor, toplumdan kendini izole etmesi gerekiyor. İzole ettiğimiz takdirde diğer kişilerin hastalanmasını engelleyebiliyoruz. Hastaların çoğu viral olduğu için özellikle çocuklarda yüzde 90\'larda viral sebeplerden dolayı kaynaklanıyor, yetişkinlerde ise yüzde 60-70\'lerde viral sebeplerden dolayı kaynaklanıyor\" dedi.



\'GEREKSİZ ANTİBİYOTİKTEN KAÇINILMASI GEREKİR\'



Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:



\"Virüsler antibiyotiğe duyarlı olmayan organizmalar ve mikroplardır, o yüzden gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınarak bu dönemde bol sıvı almak istirahat etmek çok Önemli ve bulaşabilecek kişilerden özellikle uzak durmak çok önemli. Gece uykusunu almak çok önemli bu dönemlerde o yüzden özellikle burnun tıkalı olduğu nezle gibi sinüzit gibi hastalıklarda biz hastalarımıza özellikle burunlarını açık tutmak için serumlarla yıkamalarını öneriyoruz. Eğer burun açık kalırsa diğer komplikasyonların oluşmasını engelleyeceği için hastaların hayat kalitesinde daha bir artış olacaktır.\"



\'KIŞIN BİRBİRİMİZE MİKROP ALIP VERMEMİZ DAHA KOLAY\'



Çocuk Enfeksiyonları Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Selim Öncel kış aylarında kapalı alanlarda insanların birbirlerine mikrop alıp vermelerin daha kolay olduğunu belirterek, \"Kış mevsimlerinde üst solunum yolu enfeksiyonları artacak bunun nedeni havaların soğuması değil, bizim daha çok bir arada olmamız, birbirimize daha yakın olmamız, daha hastalıklara çok dışarıda değil de iç mekanlarda olmamız neden oluyor. Bu durumlarda birbirimize mikrop alıp vermemiz daha kolay olduğu için solunum yolu enfeksiyonlarında artış oluyor kış aylarında. Bu hastalıklarda eğer bir ateş düşürücü kullanılacaksa, birden fazla ateş düşürücüyü aynı anda kullanmamak gerekir. Ya da bir ateş düşürücüyü bir seferde öteki ateş düşürücüyü diğer seferde dönüşümlü olarak kullanmamak gerekir. Çünkü bu ateş düşürücü ilacın toksit etkisine maruz kalma olasılığını artıran bir durumdur. Bir tanesini seçip onu kullanmaları gerekiyor. Ateş düşürücülerin, solunum yolu hastalıklarının seyrini kısaltmadıklarını, onu değiştirmediklerini unutmamak gerekiyor. Ateş düşürücüler çok büyük oranda yalnızca hastanın konforunu ve rahatını sağlamak için verdiğimizi unutmamak gerekir. Ateş düşürücülerin hastalığın iyileşmesinde bir payı yoktur\" dedi.



Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özlem Güler ise okulların açılmasıyla birlikte okullarda grip salgınlarının arttığını açıklayarak, şöyle konuştu:



\"Grip her mevsim ve her yıl görülmekte, ortalama olarak 25-30 milyon insanı etkilemekte, her yıl 250-300 bin insanın ölümüne sebep olmaktadır. Ekim aylarından bahar aylarına, nisan ayına kadar grip salgını devam etmektedir şimdi okulların açılması ve insan hareketinin artmasıyla grip vakalarının görülmesini bekliyoruz.\"