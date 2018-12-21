(Görüntülü) Ürettikleri roketle ABD'de 30 bin fite çıkacaklar

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Tturks Roket Takımı, İstanbul Teknofest\'te 3 bin metreye çıkan roketle elde ettikleri başarıyı, 2019\'da ABD\'de yapılacak yarışmada 30 bin fite çıkararak perçinlemeyi hedefliyor. Türkiye\'de 3 bin metre yüksekliğe ulaştıklarını belirten Tturk Roket Takımı Kaptanı Mehmet Şahin, Amerika\'da 30 bin fite (9500 metre) çıkacak bir roket yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi\'nde 8 makine, bir elektrik-elektronik ve bir de kimya mühendisinden oluşan Tturks Roket Takımı kuruldu. Danışmanlıklarını Mühendislik Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu\'nun yaptığı Tturks takımı 2017-2018 akademik yılda kendi imkanlarıyla roket üretmeyi başardı. Yaklaşık 3 bin metreye çıkan roketle İstanbul\'da ilki yapılan Teknofest\'te üçüncü olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan ödül alan Tturks Roket Takımı, 2019\'da yapılacak yarışmalar için hazırlıklara başladı. Mühendislik Fakültesi laboratuarında buluşan öğrenciler, danışmanları Prof. Dr. İhsan Efeoğlu ile durum değerlendirmesi yaptı. 2019\'da İstanbul\'da ve Amerika Birleşik Devletleri\'nde yapılacak yarışmalar için 3 ayrı roket üretecek olan öğrenciler, Efeoğlu ve Makine Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yaşar Totik\'le görüş alışverişinde bulundu. İstanbul\'da yapılan yarışmada önemli bir başarı elde ettiklerini söyleyen Tturks Roket Takımı Kaptanı ve makine mühendisliği 4\'ncü sınıf öğrencisi Mehmet Şahin, uluslararası yarışmalarda Türkiye\'yi temsil etmek istediklerini vurguladı. Bu yıl İstanbul\'da ikincisi düzenlenecek yarışmanın uluslararası düzeyde olacağını belirten Şahin, \"Bu sene biraz yorulacağız. Yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalar için 3 ayrı roket üreteceğiz. İstanbul\'da bu yıl ikincisi düzenlenecek teknofeste açlık ve yüksek irtifa roketleriyle katılacağız. Amerika\'da ise 30 bin fit yüksekliğe ulaşılması isteniyor. Yani üreteceğimiz roket 9500 metre yüksekliğe çıkmalı. Şimdi biz hesaplamalarımızı buna göre yapacağız. Genel olarak tasarımda özgün olmaya çalışacağız. Kendi üretimimizle yarışmalara katılacağız\" diye konuştu. Tturks takımına geçtiğimiz yıl katıldığını belirten makine bölümü 4\'ncü sınıf öğrencilerinden Tülay Özbay, yoğun bir temponun kendilerini beklediğini ifade etti. Özbay, hedeflerini hem Amerika hem de Türkiye\'de yapılacak yarışmalarda birincilik olarak belirlediklerini vurguladı. Gönüllü öğrencilerden kurulu Tturks Roket Takımı\'nın ilk yılında önemli bir başarı sağladığını belirten Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, ABD\'deki yarışmaya Türkiye üçüncüsü unvanıyla katılacaklarını ifade etti. 10 kişilik kadronun korunduğunu takıma alt sınıflardan öğrencilerin de takviye edileceğini söyleyen Prof. Dr. Efeoğlu, üniversite gençliğine imkan verilmesi halinde nelerin yapılabileceğinin ispatlandığını bildirdi. Efeoğlu, \"Gençler bu işe gönüllü girdiler. Gençlere üniversite yönetimi olarak, akademik danışmanlık anlamında, lojistik anlamda destek verilir, önleri açılırsa başarının geldiğini görüyoruz. Öğrenciler, fikrim dedikleri konuları projeye dönüştürerek uygulanabilir olduğunu gösterdiler. Gençlerimizi eğer imkan tanınırsa, dinlenirse akademik anlamda destek aldıkları anda lisans öğrencisi lisansüstü doktora seviyesinde proje çıktısı elde edilebiliyor\" dedi.