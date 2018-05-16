(Görüntülü) Üniversiteliler, drone'lu terör saldırılarına karşı Anti İHA geliştirdi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri Şeyma Çankaya, Kudrat Reyimbayev ve Hüseyin Tamer, son zamanlarda PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerinin saldırılarda kullandığı bombalı drone\'lara karşı \'Anti İHA Taşınabilir Savunma Sistemi\' yaptı. Şeyma Çankaya, Anti İHA\'nın önce drone\'un frekansını bozduğunu, ardından gönderdiği roket ile havada imha ettiğini belirtti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Kahramanmaraş Teknokent A.Ş., 7\'nci Ar-Ge Proje Pazarı Yarışması\'nı gerçekleştirdi. KMTSO Fuaye Salonu\'nda gerçekleştirilen yarışmada 53 proje yer aldı. Üniversite öğrencilerinin birbirinden farklı projeleri 2 gün boyunca fuaye alanında sergilendi. 2\'nci gün projeler değerlendirmeye alındı ve birinciye 4 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin, dördüncüye 1000, beşinciye ise 500 lira ödül verildi. ANTİ İHA İLE BİRİNCİ OLDULAR Yarışmanın birincisi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3\'üncü sınıf öğrenci Şeyma Çankaya, Makine Mühendisliği 4\'üncü sınıf öğrencisi Kudrat Reyimbayev ve Ziraat Fakültesi 2\'nci sınıf öğrencisi Hüseyin Tamer\'in birlikte yaptığı \'Anti İHA Taşınabilir Savunma Sistemi\' oldu. Şeyma Çankaya, Anti İHA\'yı 3 aylık bir çalışma sonunda hazırladıklarını söyledi. Bundan sonraki süreçte projeyi daha da geliştirmek için çalıştıklarını ve destek beklediklerini ifade eden Çankaya, 1500 liraya mal ettikleri Anti İHA\'yı şöyle anlattı: \"Savunma sisteminde kullanılıyor. Yani günümüzde kullanılan insansız hava araçları, casusluk, bombalama gibi sistemleri etkisiz hale getirmek için kullanıyoruz. Sistemdeki antenler jamer vazifesi görüyor. Bazı drone\'larda frekans bozulunca sistem gereği düz giderken, bazı sistemlerde havada kalmasını sağlıyor. Böylelikle kızılötesi kamerayla aldığımız görüntüyü roketimize veriyoruz. Roketimiz de onu algılayıp drone\'u vuruyor. Drone\'ları imha etmekteki amacımız ise eğer mühimmat falan taşıyorsa onları imha etmek. Çünkü merkeze giden komut ile o mühimmatı bırakabilir, tehlike yaratabilir. Böylelikle biz roketimizle o drone\'u vurarak imha ediyoruz. Jamer ile frekansı bozabiliyorsunuz ya da sadece imha edebiliyorsunuz füzeler ve roketler yardımıyla. Biz bu iki sistemi birleştirip ikisini kullanılabilir hale getirmeye çalıştık.\" MAYIN ARAMA VE İMHA ROBOTU YAPTI Makine Mühendisliği 4\'üncü sınıf öğrencisi Sefa Serkan Karagedik ise \'Mayın Arama ve İmha Robotu\' ile yarışmanın ikincisi oldu. Karagedik, 2 ayda 4 bin lira harcayarak yaptığı robotun, üzerine eklenecek silah modülleriyle savunma dışında saldırıda da kullanılabileceğini söyledi. Türkiye\'nin saldırı ve savunma sanayinde bu tür robotlara ihtiyacı olduğunu kaydeden Sefa Serkan Karagedik şöyle konuştu: \"4 eklem mekanizması bulunan, 4\'ü de bağımsız çalışan ve hepsinin içerisinde amortisman sistemi bulunan bir robot. Çizimleri ve tasarımı tamamen bana ait olan ve 4 çeker bir robot. Uzaktan kumandalı arduino işletim sistemi kullandım. Özellikle askeri yürüyüşlerde, eğimli arazilerde devrilmeden yol alabilecek bir tasarıma sahip. Asıl hedefimiz de buydu zaten. Mayın arama için kullanıyoruz. Üzerine gerçek bir mayın dedektörü yerleştirip tekerlek açıklığında mayın arama ve aynı zamanda mayını imha için kullanılacak bir robot. Üzerine silah modülü yerleştirilerek yeni bir tasarımla ortaya koymak istiyoruz, asıl amacımız o. Üzerine kamera, GPS gibi farklı modüller de eklenerek pusuya yatabilecek, farklı bölgelerde özellikle çalılıklar arasında kamuflajı yapılarak kullanılabilecek bir robot tasarımı.\"