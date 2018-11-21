(Görüntülü) Üniversiteli gençlere sanayicilerden staj imkanı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi ile Esenyurt Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİDER) tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, öğrenciler eğitimlerine devam ederken kendi alanlarında staj yapma imkanı bulacak.





Üniversitede gerçekleşen imza törenine Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kurucu Vakıf Başkanı Necmi Kadıoğlu, Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, Esenyurt Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİDER) Başkanı Fevzi Torolsan, İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) Başkanı Muammer Ömeroğlu üniversitenin akademik personelleri, iş dünyasından temsilciler ve çok sayıda öğrenci katıldı. İş birliğine destek olmak adına belediyenin üzerine düşen görevleri yerine getireceklerini belirten Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, \"Nüfusumuzu nüfuza dönüştürmekte sanayicilerimizin rolü her zaman büyük. Sanayicilerimiz ile üniversitelerin bir arada hareket ederek bunu daha da çabuklaştıracaklarına inanıyorum. Üzerimize ne düşüyorsa belediye olarak bunu yapmaya hazırız. Ekonomide güçlü olmaya aday bir ülkeyiz\" dedi.





\"İSTANBUL SANAYİSİNİN YÜZDE 25\'İNİ ESENYURT OLUŞTURUYOR\"





Esenyurt\'ta çok sayıda sanayi alanı olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, \"Öğrencilerimiz staj imkanına kavuşacaklar. Esenyurt bölgesi bir sanayi bölgesi ve burada 2 bin civarında fabrika var. Türkiye sanayisinin yüzde 6\'sını, İstanbul sanayisinin yüzde 25\'ini bu bölge oluşturuyor. Öğrencilerimizin stajdan sonra çalışma imkanları olacak. Biz bu sene hem bu protokolü imzaladık hem de bunların takibi açısından Teknoloji Transfer Ofisi\'ni de açtık. Aynı zamanda Kariyer Geliştirme Merkezi\'ni kurduk. Bunların hepsi öğrencilerimize katkıda bulunacak şeyler. İlerleyen yıllarda bu sanayi üniversite iş birliğinin bütün Türkiye\'ye örnek olmasını diliyorum\" dedi.





\"SANAYİYE YAKIN OLDUKÇA DÜNYAYLA REKABET EDEBİLİRLER\"





Üniversite ve sanayi iş birliğinin Türkiye\'nin yararına olacağını vurgulayan Fevzi Torolsan, \"Çünkü, üretim, bilgi ve insan kaynağı birbirinin ayrılmaz üçlüsüdür. Dolayısıyla insan kaynaklarımız, çalışanlarımız, gençlerimiz ne kadar iyi yetişirse ülkemizin sanayisi o kadar başarılı, üretken ve verimli olur ki bu durum ülkemizin başarısı ve refahıdır. Aynı zamanda üniversitelerimiz bunu gerçekleştirebilmek için sanayimize ne kadar yakın olursa sanayimiz, üreticilerimiz, kobilerimiz ne kadar bilimle yakınlaşabilirse dünyayla rekabet açısından o derece başarılı olurlar. İmza bizim ilk adımımız. Önce firmalara duyurular yapılması ve stajların anlatılması lazım. Önce arz var, talebi oluşturmamız lazım. Hem öğrenci hem de işverenlerin motivasyonunu artırmak lazım. İlk sonuçların ardından biz de nasıl olacak diye merakla bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.