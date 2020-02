(Görüntülü) Ümraniye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek

İSTANBUL, (DHA) –Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve beraberindeki AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın seçim kampanyasına destek amacıyla bağış yaptı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti ilçe teşkilatı ve beraberindeki partililer, Ziraat Bankası şubesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın seçim kampanyasına destek amacıyla banka hesabına para yatırdı. “ÖNEMLİ OLAN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEKTİR” Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın seçim kampanyası, milletin güçlü bir şekilde yolda yürümesi için elzem olan bir kampanya. Bir seçime gidiyoruz. Bütün cumhurbaşkanı adaylarının sevenleri ona maddi yardım sağlarlar. Biz de teşkilat olarak, Cumhurbaşkanımızın seçim kampanyasına katkı sunmak amacıyla geldik. Kimin neye gücü yeterse. Önemli olan miktar değil, kampanyanın yanında olduğumuzu göstermektir. Milletin hizmetine adeta canını koymuş bir liderin, yürüyüşünde ona yol arkadaşı olmaktır. Biz de çam sakızı çoban armağanı katkımızı sunacağız. Hayırlı olsun” dedi. AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ise, “Cumhurbaşkanımız bir dünya lideri. İnsanlarımız da bu kampanyaya az da olsa katkıda bulunuyor. Miktarın önemi yok, bir karınca misali, sembolik bir şeydir. Yanında olduğumuzu göstermek amacımız” diye konuştu. VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a partililer ve vatandaşlar da destek verdi. Erdoğan’a destek olmak için banka şubesine gelen Zahide Ezber, “Ölümüne, hep arkasındayız. Çok yoğun çalışıyoruz. Bize olan sevgiyi, Cumhurbaşkanımıza olan sevgiyi görüyoruz. Daha şevkle çalışıyoruz, koşarak. Daha da koşacağız 24 Haziran’a kadar” ifadelerini kullandı. Erdoğan’a desteğini göstermek amacıyla gelen Hakan Konuk ise, “Ülkem için, vatanım için, daha doğrusu gençlik için durmak yok, yola devam diyoruz” derken, Erkan Şahin de, “Tayyip Erdoğan biliyorsunuz sadece Türkiye’nin değil ümmetin lideri olarak görülüyor. Türkiye’de ilerlemelerin devam etmesi için kampanyasında ufak da olsa yardımda bulunmak için buradayız” ifadelerini kullandı.