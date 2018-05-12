T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü) Ümit Özdağ Hepimizin birleştiği kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partisinde çeşitli siyasi görüşlerden kişiler bulunduğunu belirterek, Hepimizin üzerinde birleştiği kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür dedi

12 Mayıs 2018 15:35

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partisinde çeşitli siyasi görüşlerden kişiler bulunduğunu belirterek, Hepimizin üzerinde birleştiği kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'tür dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Mersin\'in Anamur ilçesinde partisince düzenlenen \'Tamam mı, devam mı\' adlı konferansta katıldı. Konferans, Anamur Belediyesi\'nin 2 bin kişilik çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleşti. Belediye Başkanı Mehmet Türe, İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca, İlçe Başkanı Erdal Bulut ve vatandaşların katıldığı konferansta konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, Partimizde siyasi kimliğini kaybetmemiş iyi insanlar var. Benim siyasetteki liderim, rahmetli Alparslan Türkeş\'tir. İYİ Parti\'de, merhum Bülent Ecevit\'i, Necmettin Erbakan\'ı, Süleyman Demirel\'i, Turgut Özal\'ı lider olarak gören iyi insanlar var. Hepimizin üzerinde birleştiği kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'tür. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Türk milletini ayrıştırma politikasının önüne geçmek için bu birlikteliği oluşturduk. Böylece milli birliği tesis etmek ve bu birlikteli bütün vatan sathına yaymak için yol çıktık diye konuştu. Konferansın ardından İYİ Parti\'ye katılanlara rozetleri takıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MithatANAMURMersin DHAParti Genel Başkan YardımcısıHepimizinGazi Mustafa Kemal AtatürkMersin AnamurKonferans Anamur BelediyesiBelediye Başkanı Mehmet TürePartiBaşkanı Servet KocaBaşkanı Erdal BulutPartimizdeBenim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24