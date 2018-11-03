(Görüntülü) Uğurlu öğrencilerin üretkenlikleri ve yaratıcılıkları geliştiriliyor

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) – ANKARA’da eğitimin birçok farklı alanından katılımcıyı bir araya getiren Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde konuşan Uğur Okulları STEM Bölüm Başkanı Senem Süral, “Bizler STEM ve erkenSTEM uygulamaları ile aslında öğrencilerimize 21’inci yüzyıl becerilerini kazandırmaya yönelik bazı adımlar atıyoruz” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü önderliğinde Ankara’da ATO Congresium’da gerçekleştirilen Eğitim Teknolojileri Zirvesi dün başladı. Açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı zirve bugün de devam etti. Zirvede, kodlama, robotik ve STEM gibi birçok alanda atölye ile workshop gerçekleştirildi. Zirvede bir sunum gerçekleştiren Uğur Okulları STEM Bölüm Başkanı Senem Süral, Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ndeki sunumlarının normalde fizik dersinde uygulanmak üzere tasarlanmış bir ders planı olduğunu söyleyerek, “Benim tasarladığım bir ders planıydı. İçerisinde yan kazanımlar olarak diğer disiplinlerden matematik, mühendislik, teknoloji ve astronomi ile birlikte en temel problemi belirliyor. Uygulamalarla birlikte olan gözlemlerimle ilgili bir çalışmaydı. Okullarımızda yürütülen STEM çalışmalarının aslında nasıl bir belgeye dayandığının göstergesidir. Uygulamada ilk elden elde ettiğimiz verilerle de öğretmenlere yönelik bazı ipuçları paylaştık” dedi. ‘ÜRETKENLİKLERİNİ VE YARATICILIKLARINI DESTEKLEMEYİ AMAÇLIYORUZ’ “Bizler okullarımızda okul öncesinden lise son seviyesine kadar STEM uygulamalarını gerçekleştiriyoruz” diyen Süral, şöyle konuştu: “Bu ilkokul seviyesinde biraz daha yapılandırılmış bir program çerçevesinde ilerliyor. Ortaokul ve lise seviyesinde de okullarımızın kendi dinamiklerine uygun bir şekilde öğretmenlerimiz kendi ders planlarını gerçekleştiriyorlar. Bizler STEM ve erkenSTEM uygulamaları ile aslında öğrencilerimize 21’inci yüzyıl becerilerini kazandırmaya yönelik bazı adımlar atıyoruz. Bunları tanıtmaya ve geleceğin mesleklerine hazırlamaya çalışıyoruz. 21’inci yüzyılın gerçek gereksinimleri ve problemleri doğrultusunda bir çözüm ortaya koymalarını, üretkenliklerini ve yaratıcılıklarını desteklemeyi amaçlıyoruz.” ‘2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİNİN BU ŞEKİLDE UYGULANACAĞINI ÜMİT EDİYORUM’ Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezi Direktörü Sencer Çorlu ise, 2023 Eğitim vizyonunun kendilerine çok güzel bir vizyon sağladığını kaydederek, şunları söyledi: “Birçok yaptığımız işin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde takip edildiğini ve örnek alındığını gösterdi. Bu da bizleri kişisel olarak memnun etti. Yaklaşık 3 sene Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa STEM dediğinde de aynı şekilde mutluluk yaşıyoruz. Bunun istikrarlı bir şekilde olabilmesi için arkasında durmakta mümkündür. Ekosistemin farklı bileşenlerini aynı şekilde harekete geçirebilmekte mümkün olabiliyor. En önemlisi öğretmenlerin yaptıklarını öne çıkararak daha görünür hale getirmek gerekiyor. Öğretmenleri her zaman eğitilmesi gereken bir grup olarak görmeyip onları kendi mesleklerinin uzmanı olarak görmek gerekmektedir. Ben 2023 Eğitim Vizyonu belgesinin bu şekilde uygulanacağını ümit ediyorum.” STEM ve erkenSTEM yaklaşımının Türkiye çapında popülarite kazanmasından çok mutlu olduğunu ifade eden Çorlu, “Umut ediyorum özel okullarla ve devlet okulları arasındaki bağları daha da güçlendirir. Kuramla uygulamalar arasındaki bağları daha da güçlendirelim. En önemlisi okulla üniversite arasındaki bağları daha çok güçlendirelim ki o istikrar sürdürebilirlik amacına hizmet edebilsin. Tekrar bir hayal kırıklılığı olmasın” diye konuştu.