(Görüntülü) Türkiye'nin kurtardığı 215 Japon arasındaki Unichi'den duygulandıran mektup

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da düzenlenen Türk-Japon Dostluğu Dünya Barışına Çağrı Konseri, büyük ilgi gördü ve katılımcılara duygulu anlar yaşattı. 1985 yılında İran-Irak Savaşı sırasında ölümle burun buruna kalan 215 Japon\'un Türkiye tarafından gönderilen uçakla kurtarılmasının hikayesini anlatan konserin ilk bölümünde, uçakta bulunan yolculardan Japon Numata Unichi konserde duygularını anlatan mektubu okudu.



\'Gerçek fedakârlık ve dostluğun hikayesi\' temalı konser, Japon Şef Seiji Mukaıyama yönetiminde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi ile Bodrum Özel Marmara Koleji Salonu\'nda iki gün izleyiciyle buluştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası 50, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi de 32 kişilik bir kadro ile sahneye çıktı. Konser iki ülke milli marşlarının okunması ile başladı. Konserde, Japon Şefin Kii No Kuni Senfonik Süiti 1\'inci Bölüm \'Kılpayı Tahran\'dan Kaçış\' ve 2\'nci Bölüm \'Ertuğrul Firkateyni\'nin Yolculuğu\' seslendirildi.



1985 yılında İran-Irak Savaşı sırasında ölümle burun buruna kalan 215 Japon\'un Türkiye tarafından kurtarılmasının hikayesini anlatan konserin ilk bölümünde, uçakta bulunan yolculardan Japon Numata Unichi konserde duygularını anlatan mektubu okudu. Sözlerine Türkçe \'İyi akşamlar\' diye başlayan Unichi, \"Bu mektubu şükran duygularımı ifade etmek için yazdım. Benimle beraber kurtulan diğer arkadaşlar adına kalbimin en derinliklerinden teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 1985 yılında Türkiye bir uçak göndererek bizleri kurtardı. Peki bunu neden yaptı? Doğrusunu söylemek gerekirse o zaman hiçbir fikrim yoktu. Daha sonra öğrendim ki 1890 yılında bir Türk gemisi Japonya\'da batmış, 500\'den fazla denizci hayatını kaybetmişti. Japon köylüler kendi hayatlarını hiçe sayarak 69 denizciyi kurtarmıştı. Bu hikaye ağızdan ağıza yayıldı ve Türkler bunu hiç unutmadı. Ben de yapılan iyilikleri hiç unutmayacağım\" dedi.



Bu etkinlik için Japonya\'dan gelen Numata Unichi konser sonunda verdiği röportajında, \"1985\'in Mart ayıydı. İran-Irak Savaşı\'nda Saddam Hüseyin hava sahasını kapatacağını söyleyip havadaki her uçağın düşürüleceğini söylüyordu. Bizler de Tahran\'da yaşayan yabancılar olarak bir an önce kaçmak istiyorduk. Saddam 48 saat süre verdi. Havaalanına doluşmuştuk ama bilet bulamıyorduk. Ve sonra 19 Mart\'ta Türk Hava Yolları\'nın bir uçak göndereceği haberini aldık. Sonuçta THY geldi ve bizi o savaş ortamından kurtardı. O uçağı kullanan rahmetli kaptan pilot Orhan Suyolcu ve hostesler Manolya Komutan ve Ayşe Özalp\'e hayatımı borçluyum. Kendilerine ve Türk milletine nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum\" diye konuştu.



Konserin Bodrum ayağına, 2013 yılında yaşamını yitiren kaptan pilot Orhan Suyolcu\'nun eşi Helga Suyolcu ve oğlu Attila Suyolcu da katıldı. Duygulı anların yaşandığı konser alkışlarla sona erdi.