(Görüntülü) Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler STEM Festivali'nde buluştu

İSTANBUL, (DHA)-Temeline, Fen Bilgisi ve Matematik dersleri ile mühendislik ve teknoloji alanlarıyla birleştirmeyi ele alan STEM eğitiminin konu alındığı \"Dünya STEM Festivali\" Türkiye\'nin her yerinden yüzlerce öğrenciyi İstanbul Aydın Üniversitesi\'nde buluşturdu. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destek Programı kapsamında üniversite tarafından gerçekleştirilen festival 3 gün boyunca devam edecek. Okul öncesinden üniversiteye kadar tüm öğrencilerin katılabileceği etkinlik Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Science, Technology, Engineering, Mathematics=STEM) alanlarında hem bütünleşik hem de ayrı ayrı disiplinlerin uygulanması şeklinde toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Festival ayrıca öğrencilerin STEM?e olan ilgilerini arttırmak ve bu alanda meslek seçmelerine katkıda bulunmak, bilimi ve bilim insanını sevdirmek, toplumda ve öğrencilerde bilime ve bilim insanına yönelik olumsuz endişe, kaygı ve önyargıları ortadan kaldırmak ve bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi kavratmayı da hedefliyor. 27 Eylül\'de düzenlenen açılış töreniyle başlayan festival için İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, \"STEM eğitiminin amacı geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, medikal bilimcilerini, matematikçilerini yetiştirerek bilimsel gelişmelere ve küresel ekonomiye yön verecek lider bir ülke yaratmaktır. 21\'inci yüzyılda bireylerin yaratıcılık, güçlü iletişim becerisi, eleştirel ve analitik düşünebilme, işbirliği yapabilme özelliklerine sahip olması çok büyük önem taşıyor. STEM eğitimin ulusal eğitim sitemine entegre edilmesi bu yaratıcı, üretken ve 21\'inci yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni nesillerin yetiştirilmesine de imkan sağlayacak\" şeklinde konuştu. 10 BİNDEN FAZLA KATILIMCI BEKLENİYOR Festivalin halka açık olduğunu söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve STEM Laboratuvarı kurucusu Dr. Devrim Akgündüz, 3 gün için 10 binden fazla katılımcı beklediklerini dile getirdi. Festival kapsamında çeşitli atölyeleri olduğunu belirten Dr. Akgündüz, \"3 gün sürecek etkinlikte yaklaşık 150 atölye olacak. Çeşitli illerden gelen hocalarımız, akademisyenlerimiz, uzmanlarımız bu atölyelerde görev yapıyor. Tüm öğrencilerimiz, veliler gelip burada bilimsel çalışmalara katılabilir, bilgisayar programlama etkinliklerine katılabilir, eğlenebilirler. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencileri için ayrı ayrı aktiviteler düzenledik. Spor ve sanat etkinliklerimiz de mevcut\" dedi. \"BU FESTİVALİ ULUSLARARASI BİR ETKİNLİĞE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ\" Burada ilk ateşi yakıp festivali dünyaya yaymak istediklerini dile getiren Dr. Akgündüz, \"Bu etkinliği TÜBİTAK tarafından desteklenen bir 4007 projesi kapsamında gerçekleştiriyoruz. Tüm dünyaya yönelik bir STEM festivali düzenlemek istiyoruz. Bunu uluslararası bir festivale dönüştürüp aynı zamanda sanal ortamda da dünyanın her tarafından okulların, ülkelerin bu festivale katılmasını sağlamak istiyoruz. Herkes kendi ülkesinde, okulunda bu festivali gerçekleştirebilir. Bir başka hedefimiz ise tüm ülkelerden katılımcıların burada düzenleyeceğimiz festivale katılımlarını sağlamak\" diye konuştu. \"ÖĞRENCİLERE KODLAMA VE PROGRAMLAMA ÖĞRETECEĞİZ\" Festival için Manisa\'dan gelen Özel MOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik öğretmeni Yakup Aksoy, \"Burada çocuklarımıza çizgi izleyen ve arazi robotumuzu getirdik. Amacımız onlara başlangıç seviyesinde kodlama ve programlama öğretmek. Biz de okulumuzda 9\'uncu sınıftan başlayarak STEM eğitimi veriyoruz. Bu eğitim öğrencilerimize mühendis gibi düşünmeyi, tamamen teknik yaklaşmayı öğretiyor. Bir işe bilimsel temelleri olan bakış açısı kazandırmayı amaçlıyoruz\" dedi. İAÜ\'de Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümünde okuyan Özge Kaya ise öğrencilere üniversitenin Çocuk Üniversitesi\'nde uygulanan zeka oyunlarını öğrettiklerini ve böylece çocukların yaratıcılıklarını geliştirdiğini belirtti. Etkinliklere katılan yedinci sınıf öğrencilerinden Aybüke Deringöl ve Aleyna Olçay ise çok eğlendiklerini ve tüm atölyelere katılmak istediklerini dile getirdi.