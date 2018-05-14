(Görüntülü) Türkiye haritası şeklinde hazırlanan pistte robotlarını yarıştırdılar

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, 11 okuldan 49 öğrencinin katıldığı \'Çizgi İzleyen Robot Yarışması\' düzenlendi. Türkiye haritası şeklindeki pist üzerinde yapılan yarışma sırasında öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce düzenlenen \'Kurtuluşa Gidişin Dijital Ayak İzi\' isimli \'Çizgi İzleyen Robot Yarışması\', Erdemir Anadolu Lisesi\'nde gerçekleştirildi. Yarışmaya 11 okuldan 17 ekip olmak üzere 49 öğrenci katıldı. Türkiye haritası şeklinde düzenlenen pistte yarışmacılar, robotlarıyla İstanbul\'dan yola çıkarak, Samsun\'a ulaşmayı hedefledi. Yarışmaya katılan öğrenciler, pistteki robotlarını büyük heyecanla takip etti.



Erdemir Anadolu Lisesi Müdürü Engin Mutlu, 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, şenlik ve kutlama boyutunun yanı sıra dünya genelinde inisiyatif alarak, katma değer oluşturmak istediklerini söyledi. Öğrencilerin büyük özveriyle yarışmaya hazırlandığını kaydeden Mutlu, \"Türkiye haritası şeklinde hazırlanan yarışma pistinde yarışmacılar İstanbul\'dan çıkarak Samsun\'a ulaşmaları planlanmıştır. Bu fikir ışığında Mustafa Kemal Atatürk\'ün İstanbul\'dan başlattığı Anadolu direnişinin ilk durağı Samsun\'a yaptığı yolculukta yaktığı istiklal ışığına, cumhuriyetimizin güvencesi gençlerimiz tarafından da çağdaş medeniyetler seviyesinde sahip çıkılması ve bu ilerleyişin devam ettirilmesi amacıyla \'Kurtuluşa Gidişin Dijital Ayak İzi\' isimli çizgi izleyen robot yarışması yapılmasına karar verildi. Takip eden yıllarda geleneksel hale getirilerek, İstiklal Harbi’nin süreci işlenecektir\" dedi.



Gün boyu sürecek yarışmada hedeflerine ulaşan öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.







