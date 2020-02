(Görüntülü) Türk Kızılayı kanın ardından kök hücreye de el attı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışının yanı sıra kök hücrede iyi bir noktaya geldiklerini belirterek, \"Kök hücre bağışlarımız arttı. Donör sayımız 400 bine yaklaştı. Nakil sayımız 2 bini aştı\" dedi. Kurulduğu 1868 yılından bu yana milyonlarca insana yardım ulaştıran Türk Kızılayı\'nın 150\'nci yılı anısına onur gecesi düzenlendi. Antalya Belek Turizm Bölgesi\'nde düzenlenen gecede konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 2019 yılında Türk Kızılayı\'nın en büyük dijital değişim programını hayata geçireceğini söyledi. Gönüllülere ve bağışçılara şeffaf bir şekilde hizmet sunmaya çalıştıklarını belirten Kınık, kağıt israfını ortadan kaldırmak için tamamen elektronik ortama geçtiklerini söyledi. HAKKARİ VE ŞIRNAK\'TA KADINLARA SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MİKRO KATILIM DESTEĞİ Şırnak ve Hakkari\'de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planladıkları çalışmadan da söz eden Kerem Kınık, \"Özellikle terörün mağdur ettiği bölgelerimizde kadınlarımız ve kızlarımız başta olmak üzere, sosyal girişimcilik mikro katılım desteği vererek onlara rehberlik yapıp kendi gelirlerini kazanmaları için iş modeli üretiyoruz. Bunu Şırnak ve Hakkari\'den başlatıyoruz. Önümüzdeki günlerde ilk bütçe aktarımı yapılacak ve dağıtımlar başlayacak\" dedi. Yeni yılla birlikte güvenli ve sağlıklı yaşam, terör, toplumsal ve cinsel saldırılara karşı öğrencileri bilinçlendirmek için okullarda da özel çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Kınık, böylelikle bilinçlenmeye küçük yaşlarda başlanmasına katkı koyacaklarını anlattı. 2018 BÜTÇESİ 6 MİLYAR TL 2017 yılında 18.5 milyon kişiye insani yardım götürdüklerine değinen Kınık, 6.5 milyonu Türkiye\'den olmak üzere dünya genelinde 9.5 milyon insana da 2018 yılı Ramazan ayında insani yardım ulaştırdıklarını söyledi. Kızılay\'ın her geçen gün bütçesinin arttığını ve 2015 yılında 900 milyon TL olan bütçe rakamının artarak katlandığını belirten Kerem Kınık, \"2018 yılı bütçemiz 6 milyar TL. Önümüzdeki yıllarda da artan bütçeyle devam edeceğiz\" dedi. TÜRKİYE\'DEN GERİ DÖNÜŞÜ HIZLANDIRMAK ADINA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR 68 milletten 1.7 milyon yabancıya Kızılay\'ın düzenli destek verdiğini aktaran Kınık, 370 bine yakın yabancının çocuklarına da eğitim bursu verdiklerini söyledi. Bunların tamamının AB fonlarından alınan destekle yapıldığını kaydeden Kınık, Suriye\'nin kuzey bölgesinde de çalışmaların sürdüğünü söyledi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyon bölgelerinde, İdlib\'de oluşan barış ortamını kalıcı hale getirmek için de çalıştıklarını belirten Kınık, “Türkiye\'den geri dönüşü hızlandırmak için kalıcı konut inşaları, sosyal girişimcilik destekleri vererek tarım ve ticaretin desteklenmesi, sağlık tesisi işletilmesini sağlıyoruz. Sağlık Bakanlığımızla açmış olduğumuz Cerablus Hastanesi\'ne ilaveten ikinci ve üçüncü 200 yataklı büyük hastanelerin açılmasını, İdlip\'te mobil kliniklerin kurulmasına, kamp yerlerinin ve yetimhanelerin işletilmesini, temiz içme suyu sağlanmasını, her gün yaklaşık 20 bin insana yardım malzemesi ulaştırılmasını ve Suriye\'ye ağırlıklı olarak gıda malzemesi aktarılmasını sağlıyoruz\" diye konuştu. KÖK HÜCRE DONÖR SAYISI 400 BİNİ AŞTI Türkiye\'deki 4 milyona yakın Suriyelinin yanı sıra Bangladeş\'e sığınmış yaklaşık 1 milyon Arakanlıya da destek verdiklerini vurgulayan Kızılay Genel Başkanı Kınık, düzenli kan bağışı sayısının her geçen gün iyiye gittiğini söyledi. İhtiyaç olunan kanı toplayabildiklerini ve toplumda artık düzenli kan verme alışkanlığının oluştuğuna değinen Dr. Kınık, “Düzenli bağışçılarımız bir şekilde Kızılay\'a kan veriyor. Düzenli kan bağışçı oranımız da her geçen yıl artıyor. İhtiyacımız olan kanı toplayabiliyoruz. Artık kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu toplum sahiplendi. Bunun yanında kök hücre projemizle kök hücre bağışlarımız arttı. Donör 400 bine yaklaştı. Eşleşmemiz 3 bin 500\'ü, kök nakil sayımız 2 bini aştı\" dedi.