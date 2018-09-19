(Görüntülü) Turhal Kalesi'nin sur ve burçları yeniden yapılacak

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Turhal ilçesinde bulunan ve tarihi milattan önce 5 binli yıllara, Sümer uygarlığına kadar uzanan kalede, burç ve surların yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.



Tarihi Turhal Kalesi\'nin yeniden ayağa kaldırılması için belediyenin girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışma başlattı. Bugün sadece ikisi ayakta kalan sur ve burçların yenilenmesi, kale üzerinde bulunan ve zamanla kapanan gizli geçitlerin açılması için hazırlanan proje doğrultusunda ihale gerçekleştirildi. İhale süreci kısa süre önce tamamlandı. Üzerindeki iki kitabe sebebiyle, tarihinin Sümer uygarlığına kadar uzandığı değerlendirilen kalede bulunan burç ve surlar yeniden inşa edilecek. Kaleden 350 basamakla inilen su sarnıcı ile Kesikbaş Camisi\'nin altında yer alıp, ucu kaleye kadar ilerlediği düşünülen geçitte de araştırma yapılacak.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, projeyi hazırlayıp Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na sunduklarını ifade etti. Başkan Bekler, \"Her şehrin bir kalesi vardır ve o kale o şehrin silüetini oluşturur. Turhal Kalesi de yerleşim yerlerinin tam ortasında kalmaktadır. Biz 2014 yılında göreve geldiğimizde, kalemizin üzerinde şu anda mevcut olmayan burçların ve surların yeniden yapılması için bir proje hazırladık. Kültür Bakanlığı\'mıza kalemizin yapımı için başvurduk ve ihalesi yapıldı. Kalemizin surları ve burçları yeniden yapılacak. Kalemizin üzerinde milattan önceki tarihlerde yapılmış burçlar var. Burçlardan şu anda sadece iki tanesi görünür durumda. Biz burayı tekrar yaşatmak istiyoruz\" dedi.



GİZLİ GEÇİTTE ARAŞTIRMA YAPILACAK



İlçedeki Kesikbaş Camisi\'nin altında bulunan gizli geçitle, kalede 350 basamakla inilen su sarnıcında da sonraki aşamada araştırma yapılacağını belirten Başkan Bekler, \"Kalemizin üzerinde bir de mağaramız var. Mağarada 350 merdivenle aşağıya iniliyor. Sonradan burası taş ile dolmuş. Eskilerin anlatmış olduklarına göre; aşağıdan su alabilmek için yapılan bu merdivenler ırmak kenarında bir yere çıkıyormuş. Ayıca Kesikbaş Camimizin de altında bir geçit var. O geçit de kaleye doğu uzamakta ve onun da ucu kapalıdır. Bundan sonraki çalışmalarımızda bu geçitlerin kale ile bağlantıları olup olmadığı araştırılacak\" diye konuştu.

