(Görüntülü) Tıp öğrencilerinden örnek davranış

İSTANBUL, (DHA) - İSTİNYE Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri \'1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı\' kapsamında İstanbul\'da bulunan bir AVM\'de vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için stant açtı. İstinye Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği, meme kanserinde farkındalık oluşturmak için Bahçelievler MetroPort AVM\'de bir etkinlik düzenledi. AVM\'de stant açan öğrenciler stanta gelen ziyaretçilere kanserden korunmaları için yapmaları gerekenleri anlatarak dağıttıkları broşürlerle bilgi verdi. AVM\'nin içinde dolaşarak vatandaşlara ulaşan öğrenciler erken tanıya dikkat çekerek özellikle 40 yaşından sonra kadınların düzenli olarak mamografi çektirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Öğrenciler ayrıca ziyaretçilere stanta bulunan cansız manken üzerinden de evde nasıl meme kontrolü yapılacağını gösterdi. \"NE KADAR ÇOK İNSANA ULAŞIRSAK O KADAR İYİ\" Tıp Fakültesi 2\'nci sınıf öğrencisi Hilal Gözetlik, \"Farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenliyoruz. İnsanları muayeneye teşvik etmek, mamografilerini düzenli çektirmelerini sağlamak için bugün buradayız. Ne kadar çok insana ulaşırsak bizim için o kadar iyi. Yaş gruplarına ve risklere dikkat çekeceğiz. Ziyaretçilere meme kanserinin belirtilerini anlatacağız. Maket üzerinden meme kanserinin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Böylece evde kendi kendilerine bu muayeneyi yapmayı öğrenecekler. Doktora hangi sıklıkla gitmeleri gerektiklerini de söyleyeceğiz\" dedi. MEME KANSERİNİN NEDENLERİ 40 yaşından sonra her kadının 2 yılda bir mamografi çektirmesi gerektiğini belirten Gözetlik, \"Doğum kontrol hapları, hiç doğum yapmamak,bazı genlerde oluşan mutasyonlar,beslenme ve stres kanser riskini artıyor. Her yılda düzenli olarak alanında uzman sağlık görevlisine kontrol olmak lazım. Kendi kendilerine de her ay evde meme muayenesi yapmaları şart\" diye konuştu. \"ERKEN TANIDA YÜZDE 98 KURTULMA ŞANSI VAR\" Erken tanının önemli olduğunu vurgulayan Gözetlik, \"Meme kanserinin görülme sıklığı 25 yaşında kadar indi.Ama genellikle 40-50 yaş arası risk grubunda yer alıyor. Meme kanseri sadece kadınlarda değil erkeklerde de görülüyor. Erkeklerde nadir görüldüğü için risk daha fazla. Hastaların erken tanıda yüzde 98 oranında kurtulma şansı var. Ölümcül bir kanser türü demiyoruz meme kanserine önemli olan erken tanı\" ifadelerini kullandı. KANSERDEN KORUNMANIN YOLLARI NELER? Uğur Alp Kılıç ise, \"Bugün ulaşabildiğimiz insanları meme kanseri konusunda bilinçlendireceğiz. Kendilerini nasıl muayene edebilirler ve ne sıklıkla bu muayeneyi yapmaları gerekiyor onu anlatacağız. Kanserden korunmak için düzenli egzersiz yapmak, beslenmeye dikkat etmek lazım. Erken tanı önemli, insanlar kontrolleri aksatmazlarsa kitle olduğunda bu tespit edilip, tedaviyle kurtulacaklardır\" dedi.