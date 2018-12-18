(Görüntülü) TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler şaşırttı

TBMM Dilekçe Komisyonu\'na Türkiye\'nin dört bir yanından gelen dilekçeler arasında ilginç talep ve şikayetler yer aldı. Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, \"Bir vatandaşımız, \'kocanın baba olmadığının ispatı halinde anneye ceza verilsin’ talebinde bulunuyor. Mevzuatta böyle bir hüküm yok; ama vatandaşın bir talebi var. Biliyorsunuz poşetler artık markette satılacak. Bir vatandaşımız toplanan poşetlerin marketlere götürülmesi halinde indirim yapılmasını istiyor\" dedi.



Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, dilekçe hakkını doğal bir hak olduğunu belirterek, komisyonun denetim faaliyeti yaptığını kaydetti. Dilekçe Komisyonu\'na posta, faks ve elektronik ortamda ya da Meclis\'e gelerek başvuru yapılabileceğini söyleyen Satır, en fazla dilekçenin İstanbul, Ankara ve İzmir\'den, en az dilekçenin ise Gümüşhane ve Ardahan\'dan gönderildiğini söyledi. Satır, erkeklerden gelen dilekçe sayısının kadınlara oranla daha fazla olduğunu kaydederek vatandaşlardan gelen toplu isteklere öncelik verdiklerini ifade etti.



İLGİNÇ TALEPLER



Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, vatandaşların yaşadıkları kentle ilgili sorunların yanında iş ve çeşitli yardım taleplerini komisyona ilettiklerini, dilekçelerde ilginç talep ve şikayetlerin de yer aldığını belirtti. Satır, şöyle konuştu:



\"Bir vatandaşımız, \'kocanın baba olmadığının ispatı halinde anneye ceza verilsin’ talebinde bulunuyor. Mevzuatta böyle bir hüküm yok; ama vatandaşın bir talebi var. Biliyorsunuz, poşetler artık markette satılacak. Bir vatandaşımız toplanan poşetlerin marketlere götürülmesi halinde indirim yapılmasını istiyor. Bir vatandaşımız ise plakalarda mavi renk ile yazılı olan TR\'nin kırmızı ile yazılmasını istiyor. Komisyon olarak vatandaşların bu kadar önem vermesini ve bizi muhatap almasından dolayı memnunuz. Bu hakkın suistimali doğru değil; ama bu hakkın kullanılması bizim için çok önemli.\"