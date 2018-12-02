(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sona erdi

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM\'de bir araya geldi. Yıldırım ile Kılıçdaroğlu\'nun görüşmesi sona erdi. Görüşmenin nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.





\"GÖRÜŞME İÇİN İLLA BİR NEDEN OLMASI GEREKMİYOR\"



Görüşme sonrası açıklama yapan Yıldırım, \"Görüşme için illa bir neden olması gerekmiyor. Sayın Genel Başkana nezaket ziyaretinde bulundum. Malum Meclis Başkanı olarak seçildikten sonra bizi ziyaret etmişti. Sonrasında Meclis tatile girdi. Yeni dönemde Meclis çalışmaları hakında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk. Hem de ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk.





\"NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU KENDİSİNE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM\"



Kılıçdaroğlu, \"Sayın Başkan nezaket ziyaretinde bulundu kendisine yürekten teşekkür ederim. Aynı zamanda Meclisteki çalışmalar konusunda da bilgilendirdi teşekkür ediyorum\" dedi. Görüşme sonrası soru alınmadı.